5. august 2020 Eva Mikulová Zo Slovenska Vodný kombajn sa zahryzol do odpadu na Ružíne, pomohli i nemeckí občania, VIDEO

Slovenská premiéra čistenia vodných nádrží sa koná v týchto dňoch na vodnej nádrži Ružín. Špeciálny kombajn nám požičali z Nemecka.

Zdroj: TASR

Dva dni bude trvať čistenie vodnej nádrže Ružín, špeciálnym kombajnom z Nemecka, ktorý má celosvetovú premiéru práve na Slovensku.

Dobrovoľníci aj vodohospodári

V stredu 5. augusta dopoludnia spustili špeciálny stroj na vodu a ten sa nekompromisne „zahryzol“ do niekoľko tonového odpadu plávajúceho na hladine Ružína pri priehradnom múre.

V štvrtok 6. augusta bude pokračovať v práci pri norných stenách na rieke Hornád pri železničnom moste v Margecanoch.

Pri nádrži Ružín sa do zbierania odpadu z brehov zapojili i dobrovoľníci organizovaní v Občianskom združení Ružínska priehrada o.z..„Už od roku 2012 sa snažíme o nápravu ale je to veľmi náročné. Tento kritický stav je na celom povodí, kde sú na brehoch osady a to sú najväčší znečisťovatelia. Akonáhle príde prívalový dážď, tak všetok odpad splaví do Ružína,“ hovorí predseda občianskeho združenia Jozef Kojecký.

Množstvo odpadu zachytia norné steny, ale ročne na hladine pláva niekoľko desiatok ton odpadu. J. Kojecký i s ďalšími dobrovoľníkmi pravidelne robia veľké brigády a čistia Ružín.

Naposledy ho čistili v máji. Ako J. Kojecký vraví, zamedziť odpadu by sa dalo, keby začali plast vykupovať. „Na brigáde sme vyzbierali 31 ton, čo je 31 tisíc kil. Keby sa kilo vykupovalo napríklad za 25 centov, tak by to bolo okolo 7 tisíc eur a určite by to pomohlo. Väčšina odpadu až 80 percent je totiž plast.“

V Nemecku vyzbierali 20-tisíc eur

Okrem dobrovoľníkov a vodohospodárov, pri čistení pomohli i obyčajní nemeckí občania, vďaka ktorým sme na Slovensko dostali vodný kombajn.

Pre financovanie čistenia založila nemecká nezisková organizácia Pacific Garbage Screening e.V. crowdfundingovú kampaň, do ktorej sa zapojili bežní ľudia a behom 2 týždňov vybrali vyše 20 000 eur.

Po splnení cieľa kampane sa naplno rozbehli jednania so správcami vodných plôch, aktivistami a inými zúčastnenými subjektami. Cieľom nebolo len vyzbierať odpad, ale ho aj ekologicky zhodnotiť.

Plavidlo CollectiX pre zber odpadu je určené na čistenie vodných plôch po celom svete. Vďaka riadeniu s umelou inteligenciou je schopné spracovať až 10 ton plastov každý deň

Jozef Kojecký pomohol s organizáciou dobrovoľníkov, zabezpečil žeriav a veľkokapacitné kontajnery na odvoz odpadu. Slovenský vodohospodársky podnik poskytol svoju dočasnú skládku.

Vyzbieraný odpad bude po vyschnutí prevezený do spaľovne v Košiciach, kde sa spálením odpadu vyrobí teplo a elektrická energia.

6 Galéria

Foto: Eva Mikulová

Zdroj: Dnes24.sk