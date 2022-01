Zdroj: TASR/AP VOJNA na spadnutie? Američania stiahli z Ukrajiny diplomatov. Biden už chystá VOJAKOV! Americké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu večer odporučilo občanom USA, aby necestovali do Ruska. Ako dôvod uviedlo rastúce napätie medzi Kremľom a Západom v súvislosti s Ukrajinou. 24. január 2022 han Zo zahraničia

24. január 2022 han Zo zahraničia VOJNA na spadnutie? Američania stiahli z Ukrajiny diplomatov. Biden už chystá VOJAKOV! Americké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu večer odporučilo občanom USA, aby necestovali do Ruska. Ako dôvod uviedlo rastúce napätie medzi Kremľom a Západom v súvislosti s Ukrajinou.

„Vzhľadom na pretrvávajúce napätie pozdĺž hraníc s Ukrajinou necestujte do Ruska,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. Americká ambasáda v Rusku má totiž „obmedzenú schopnosť pomôcť občanom USA“ v prípade, že sa ocitnú v núdzi.

Ministerstvo zahraničných vecí USA osobitne varovalo Američanov pred cestovaním do oblastí neďaleko rusko-ukrajinských hraníc, pretože „situácia pozdĺž hraníc je nevyspytateľná“.

Stiahli diplomatov

Rezort diplomacie vydal predmetné upozornenie bezprostredne po tom, ako prikázal rodinám amerických diplomatov v Kyjeve opustiť Ukrajinu pre „pretrvávajúcu hrozbu“ ruského útoku. Washington zároveň rozhodol, že zamestnanci americkej ambasády v Kyjeve, ktorí nie sú nevyhnutne potrební pre jej fungovanie, môžu „dobrovoľne“ opustiť krajinu.

Predstaviteľ amerického ministerstva navyše povedal novinárom, že v prípade ruského útoku na Ukrajinu, ku ktorému môže podľa Bieleho domu dôjsť „kedykoľvek“, Washington nedokáže zaručiť evakuáciu amerických občanov.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí rázne odmietlo obvinenia, že plánuje inváziu na Ukrajinu a obvinilo členské štáty NATO zo šírenia dezinformácií.

Pridali sa aj Briti

Britské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že sťahuje časť pracovníkov a ich rodiny z britského veľvyslanectva na Ukrajine a reaguje tým na „narastajúcu hrozbu zo strany Ruska“. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Samotné veľvyslanectvo zostane otvorené a bude vykonávať „základnú prácu“, dodal rezort britskej diplomacie.

Reakcia USA

Americký prezident Joe Biden uvažuje o vyslaní vojnových lodí, lietadiel a vojakov do Pobaltia a krajín východnej Európy. Dôvodom sú rastúce obavy z ruskej agresie voči Ukrajine. Informácia vyšla v pondelkovom vydaní denníka The New York Times (NYT).

Korešpondentka NYT z Pentagónu sa odvolala na nemenovaných predstaviteľov Bidenovej administratívy a vyslanie vojakov by bolo podľa nej posunom v americkej stratégii, ktorej cieľom doteraz bolo vyhnúť sa konfrontácií.

„(Tento krok) by signalizoval posun pre Bidenovu administratívu, ktorá až donedávna zaujímala skôr zdržanlivý postoj k Ukrajine zo strachu, že vyprovokuje Rusko k invázii. Keďže však ruský prezident Vladimir Putin zintenzívnil svoje hrozby voči Ukrajine a rozhovory medzi americkými a ruskými predstaviteľmi ho nedokázali odradiť, americká administratíva teraz ustupuje od svojej stratégie neprovokovať (Moskvu),“ napísal NYT.

Zdroj: TASR