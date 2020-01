8. január 2020 Správy Voľby 2020 VOĽBY 2020: Parlamentné voľby by koncom roka vyhral Smer-SD, ale karty sa poriadne zamiešali

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom minulého roka, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 22,5 percenta.

Zdroj: TASR

Nasledovali by ĽSNS (11,5 percenta) a Za ľudí (11 percent). Vyplýva to z prieskumu Median SK, bez zadávateľa, ktorý sa realizoval od 15. novembra do 23. decembra 2019 na vzorke 1112 respondentov.

V prieskume preferencií nasleduje OĽaNO s 9,5 percentami. Koalícia PS-Spolu a SaS by získali zhodne po 7,5 percenta. So 6,5 percenta by nasledovalo hnutie KDH a Sme rodina by získalo 5,5 percenta. Strana SNS by získala päť percent.

Do parlamentu by sa nedostali strany SMK/MKO-MKS i Dobrá voľba (obe tri percentá) a strana Vlasť s dvoma percentami. Ostatné politické subjekty získali spolu 5,5 percenta.

Účasť vo voľbách by dosiahla takmer 54 percent a 42 percent opýtaných by sa hlasovania zdržalo. „O svojej účasti sú mierne častejšie presvedčení mladší vo veku 18 – 24 rokov a ľudia v dôchodkovom veku nad 65 rokov, ale aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním,“ uviedol Median SK.

