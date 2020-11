7. november 2020 Zo zahraničia Voľby USA: Biden zatiaľ vedie nad Trumpom o vyše štyri milióny hlasov

Ak by Biden vyhral v Pensylvánii všetkých 20 hlasov voliteľov, získal by ich celkovo 273 a stal by sa tak 46. prezidentom Spojených štátov.

Zdroj: TASR/AP

Kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden vedie po utorňajších voľbách nad republikánom šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom o viac ako štyri milióny hlasov z približne 145 miliónov odovzdaných, informovala v sobotu spravodajská stanica BBC.

Už má náskok

Biden si dosiaľ zaistil celkovo 253 hlasov voliteľov, zatiaľ čo Trump 214, uvádza BBC. Podľa CNN je pomer 253 ku 213. Ak by Biden vyhral v Pensylvánii všetkých 20 hlasov voliteľov, získal by ich celkovo 273 a stal by sa tak 46. prezidentom Spojených štátov. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov.

Georgia (16 hlasov voliteľov), kde v súčasnosti vedie Biden o vyše 4000 hlasov, je tradične republikánsky štát a od roku 1992 ho v prezidentských voľbách nezískal žiadny demokrat.

Biden vedie o viac ako 22-tisíc hlasov v Nevade (šesť hlasov voliteľov) a o necelých 30-tisíc hlasov v Arizone (11 hlasov voliteľov). Trump vedie v Severnej Karolíne (15 hlasov voliteľov) o viac ako 76-tisíc hlasov, dodala BBC.

Chystáme sa vyhrať

Hoci ešte nie je oficiálne známy víťaz amerických prezidentských volieb, čísla hovoria, že je to jasné; chystáme sa ich vyhrať, vyhlásil v piatkovom prejave kandidát Demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov Joe Biden.

Demokratický kandidát vystúpil s prejavom v meste Wilmington v štáte Delaware. Prítomná bola aj kandidátka na viceprezidentku Kamala Harrisová.

„Vyhráme tento zápas. Stačí sa pozrieť na to, čo sa stalo od včera. Pred dvadsiatimi štyrmi hodinami sme boli pozadu v Georgii, teraz sme vpredu a v tomto štáte vyhráme. Pred dvadsiatimi štyrmi hodinami sme boli pozadu v Pensylvánii a teraz sa chystáme v Pensylvánii zvíťaziť… Vyhrávame v Arizone, vyhrávame v Nevade – a v skutočnosti sa náš náskok v Nevade zdvojnásobil. Sme na ceste získať viac ako 300 hlasov voliteľov… Tento zápas vyhráme s jasnou väčšinou, s národom za nami,“ vyhlásil Biden.

Podľa stanice CNN má Biden aktuálne celkovo 253 voliteľských hlasov, zatiaľ čo jeho súper – šéf Bieleho domu Donald Trump – 213. Na zvolenie je potrebných minimálne 270 hlasov voliteľov.

Zdroj: TASR