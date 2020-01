26. január 2020 MAK Správy Voľby 2020 PRIESKUM: Druckerova Dobrá voľba sa blíži k 5 percentám. Smer aj fašisti klesli

Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov.

Smer stále klesá a na druhej pozícii sa udržujú extrémisti z ĽSNS. Fašistov by volilo 12,8 percenta. Tretí by skončili Kiskovci. Za ľudí má zisk 10,8 percenta hlasov.

V prieskume preferencií nasledujú liberáli z koalície PS-Spolu s 9,8 percenta. OĽaNO by získalo 9 percent, nasledovalo by hnutie Sme rodina so 7,6 percenta a KDH, ktoré by získalo 5,7 percenta. Na prahu zvoliteľnosti sa stále potáca ďalšia liberálna strana SaS so ziskom 5,5 percenta a Dankova SNS, ktorá atakuje 5,2 percenta a je najhorúcejším kandidátom na vypadnutie z parlamentu.

Tesne pred bránami parlamentu by ostal Most-Híd (4,4 percenta). Prekvapením je Dobrá voľba exministra Tomáša Druckera, ktoá neustále rastie a nateraz by dostali štyri percentá rovnako ako Maďarská komunitná spolupatričnosť.

Strana Vlasť by získala rovné dve percentá a Štefan Harabin by zase NE-VY-HRAL.

Focus 01/2020

Kreslá

Smer-SD by získal 32 kresiel, ĽSNS 23 kresiel, zo strany Za ľudí by do parlamentu zasadlo 19 poslancov a koalícia PS-Spolu by mala 17 kresiel.

OĽaNO by získalo 16 kresiel, Sme rodina 14 kresiel. SaS a KDH by mali zhodne po desať kresiel. SNS by získala deväť mandátov.

Koalícia by tak vládu bez Sme rodina a fašistov od Kotlebu nezostavila. Opozícia by k vláde tiež potrebovala Kollárovcov.

Prieskum agentúry Focus sa realizoval od 15. do 22. januára na vzorke 1013 respondentov na objednávku TV Markíza.

