6. máj 2020 Zo Slovenska Všeobecnú zdravotnú poisťovňu povedie Richard Strapko

Strapko za najväčšiu výzvu v aktuálnom období považuje to, aby dokázal klientom zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP) povedie od štvrtka (7. 5.) Richard Strapko. V stredu o tom na pôde štátnej zdravotnej poisťovne, ktorej 100-percentným akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, informoval šéf rezortu Marek Krajčí (OĽaNO).

Nový šéf

„VšZP je najväčšia zdravotná poisťovňa, ktorá sa stará o viac ako tri milióny klientov. Minulý rok stratila takmer 150.000 svojich poistencov. Bol by som nerád, keby sa takáto situácia opäť zopakovala. Od nového manažmentu preto očakávam zodpovedný prístup k spravovaniu verejných financií, kvalitnú starostlivosť o svojich klientov, aby cítili, že VšZP im ponúka naozaj najlepšie služby na poistnom trhu, čo sa týka verejného zdravotného poistenia,“ komentoval Krajčí.

Strapko podľa informácií uvedených na sociálnej sieti vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu. V minulosti pôsobil v súkromnej zdravotnej poisťovni Dôvera či ako generálny riaditeľ poisťovne Aegon. „Myslím si, že zodpovednosť, ktorá mi pristála na pleciach, je naozaj veľmi veľká. Starať sa o firmu, ktorá má asi najviac klientov na Slovensku, je veľmi veľká zodpovednosť,“ komentoval nový generálny riaditeľ VšZP.

Za najväčšiu výzvu v aktuálnom období považuje to, aby dokázal klientom zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Komentoval, že ako manažér sa k problémom snaží postaviť racionálne a myslieť na toho, kto je „na druhej strane barikády“, teda na poistenca. Plánuje nastaviť čestné a korektné vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Nazdáva sa tiež, že VšZP pacientov získa opäť, ak bude naslúchať tomu, čo potrebujú.

Noví členovia

Minister zároveň vymenoval aj ďalších členov predstavenstva štátnej zdravotnej poisťovne. Tými sa stali Beata Havelková a Ľubomír Kováčik. „Naším cieľom je spokojný poistenec a spokojný pacient,“ komentovala Havelková. K finančnej kondícii VšZP sa nateraz vyjadrovať nechce, no podľa slov Krajčího má štátna zdravotná poisťovňa dostatok financií na to, aby pokryla zdravotnú starostlivosť minimálne do konca mája. Šéf rezortu zdravotníctva však garantuje, že s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti VšZP nepodpíše horšie zmluvy ako so súkromnými zdravotnými poisťovňami.

Ústne vypočutie uchádzačov na pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VšZP v jednej osobe realizovala päťčlenná komisia ešte v sobotu (2. 5.). O danú pozíciu malo záujem 24 uchádzačov, z toho 21 splnilo podmienky. Každý z členov komisie odporučil ministrovi zdravotníctva najlepších kandidátov.

Dočasným vedením VšZP bol doposiaľ poverený Vladimír Turček. Ten od 2. apríla vo funkcii vystriedal Ľubicu Hlinkovú, ktorú sa rozhodol Krajčí odvolať. Hlinková v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka odboru liekovej politiky a centrálnych nákupov VšZP. Na tomto poste pôsobila aj pred nástupom do funkcie šéfky štátnej zdravotnej poisťovne.

Zdroj: TASR