Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo Vybehnutie na trať sa pre MEDVEĎA skončilo TRAGICKY: Prešli ho hneď 2 vlaky Pred rýchlik, ktorý smeroval zo Zvolena do Banskej Bystrice, vybehol medveď. Doplatil na to aj druhý vlak. Jakub Forgács

Jakub Forgács Vybehnutie na trať sa pre MEDVEĎA skončilo TRAGICKY: Prešli ho hneď 2 vlaky Pred rýchlik, ktorý smeroval zo Zvolena do Banskej Bystrice, vybehol medveď. Doplatil na to aj druhý vlak.

Zdroj: TASR/Pavol Ďurčo

V utorok večer železničná polícia v Banskej Bystrici preverovala udalosť, ktorá sa stala medzi železničnými stanicami Vlkanová a Banská Bystrica – Radvaň. Krajskí policajti o udalosti informovali na sociálnej sieti.

„Pred rýchlik, ktorý smeroval zo Zvolena do Banskej Bystrice, vybehol medveď. Bežal popred rušeň a zrážke s medveďom sa už nedalo zabrániť. Rušňovodič po zrážke zostal so súpravou stáť na šírej trati, ale po skontrolovaní rušňa a zistení, že je schopný zájsť do Banskej Bystrice pokračoval v jazde,“ uviedli policajti.

Krátko potom hliadka železničnej polície opäť prijala oznámenie, že v železničnej stanici Vlkanová stojí osobný vlak a unikajú z neho pohonné hmoty. „Tento vlak, ktorý smeroval z Banskej Bystrice do Zvolena, pred Vlkanovou nabehol na uhynutého medveďa, ktorého krátko pred tým zrazil rýchlik. Z poškodenej palivovej nádrže na trať vytieklo približne 500 litrov nafty,“ pokračovali muži zákona.

„Uhynutého medveďa z trate odviezol zásahový tím medveďa hnedého,“ dodali policajti so slovami, že pri týchto udalostiach sa nikto nezranil a tri vlaky mali meškanie niekoľko desiatok minút.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk