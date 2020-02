24. február 2020 Voľby 2020 Vyšlo tretie VIDEO proti Kiskovi: Prišiel som o obrovskú časť mojej politickej reputácie

Video má byť dôkazom, že exprezident sa so Šuligom stretol viackrát. Tentoraz, podľa autora videa, v Kiskovej kancelárii.

Anonym v nedeľu večer zverejnil tretie diskreditačné video na exprezidenta a predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku.

Zachytáva rozhovor medzi Kiskom a bývalým obchodným partnerom Šuligom o tom, ako vyriešia problém Júliusa Sirotského, ktorý má vrátiť Kiskovi dvetisíc eur. Toľko mal Kiska zaplatiť za pozemok vo Veľkom Slavkove.

Tretie video

Tretie video s titulkami je zatiaľ najkratšie, má cez štyri minúty. V polovici videa je strih, je teda možné, že s nahrávkou niekto manipuloval.

Vety oboch sú nedokončené a nekonkrétne, nie je teda celkom jasné, čo spolu riešili. „Ja som prišiel o obrovskú časť mojej politickej reputácie. Lebo tým daniam ľudia nerozumejú. Ale ten pocit, že ja som niekomu ukradol pozemok, to si vedia,“ hovorí v závere videa Kiska.

Trestné oznámenie

Všetky videá majú rovnaký základ. Snažia sa navodiť dojem, že Kiska vedel o tom, že pozemky boli kradnuté. Exprezident to popiera a podal trestné oznámenie. Kiska prvé dve videá označil za diskreditačnú kampaň a povedal, že za nimi stojí vládny Smer.

Na tretie video reagoval Kiska statusom na sociálnej sieti. „V tom ďalšom postrihanom videu, čo vidia aj amatéri, je presne vidieť, kto sa ma snažil do čoho namočiť, a ako som to odmietol. Áno, moja blbosť je, že som sa s tým človekom vôbec stretol a rozprával. Ak mal Smer záujem ma zdiskreditovať, ako pred prezidentskými voľbami v roku 2014, touto sériu trápnych videií sa im to znova nepodarilo. A voľby dopadnú rovnako. Fico padne a ja budem aj s mojimi kolegami zo strany ZA ĽUDÍ pri tom,“ napísal Kiska.

Video zverejnil anonym s prísľubom, že videoséria bude pokračovať nielen do volieb, ale aj po voľbách.

