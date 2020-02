19. február 2020 MAK Správy Zo Slovenska Voľby 2020 Druhé VIDEO Kisku je na svete: Keby si nebol prezident, každý na to s*re...

Po prvom videu z minulého týždňa je na svete ďalšie. Dozvedeli sme sa aspoň to, kto ho natočil.

Tak, ako avizoval bývalý prezident Andrej Kiska, dnes predseda strany Za ľudí, desať dní pred voľbami sa na internete objavilo ďalšie video, ktoré ho má kompromitovať.

Vo videu ide o rozhovor medzi ním a jeho bývalým obchodným partnerom Michalom Šuligom, cez ktorého v minulosti Kiska kúpil pozemky v obci Veľký Slavkov, o ktoré pôvodných vlastníkov obrali podvodníci.

Video má podľa úvodných titulkov dokazovať, že Kiska o podvode od začiatku vedel. Nič také z neho však nevyplýva a zábery vyzerajú tak, že ich natočil Šuliga skrytou kamerou.

Rozhovor prebieha v kaviarni, kde sa Kiska so Šuligom rozprávajú o pozemkoch a okrajovo aj o politike. Šuliga sa Kisku pýta aj na kontroverznú kúpu pozemkov vo Veľkom Slavkove.

Video je údajne z decembra minulého roka a má približne deväť minút. Predchádza mu niekoľkominútové textové intro.

Prosím, tichšie

Kiska na začiatku videa požiadal Šuligu, aby hovoril tichšie. Ten sa mu snaží vysvetliť problém s dátumami na zmluvách, ktoré vyšetruje polícia. „Teraz sa pozri, prečo rýpu," vraví Šuliga a ukazuje zmluvy Kiskovi, ktorý tvrdí, že na to nevidí a pôsobí zmätene.

„A to si tvrdil, že nepoznáš Klimeka, vieš?", podsúva vety Šuliga Kiskovi, ktorý ale nereaguje. Pre dovysvetlenie, Klimek bol za firmou, ktorá pozemky predávala.

Nahrávajúci Šuliga sa snaží Kisku dotlačiť k priznaniu, že si je vedomý, že obchod s pozemkami nebol v poriadku.

„Keď pôjdem ja vypovedať, tak poviem, vedeli sme, že sú osvedčené a jak my môžeme vedieť, či sú kradnuté, alebo neukradnuté. Keď osvedčené, tak ukradnuté… koľkí majú v Tatrách také pozemky oveľa väčšie?„ hovorí Šuliga exprezidentovi, ktorému to je nepríjemné. „Keby si nebol prezident, každý na to sere, tak si vezmi, je to tak?“ Kiska nereaguje.

„Ja akurát chcem, že potom jak Julovi tých 2000 posunieš? Zavoláš? Niekto donesie?„ pýta sa Šuliga na videu. „Nejak domyslite, však to je malá suma, to vymyslíme,“ odpovedá mu Kiska.

Ten, čo ma toľko detí

V ďalšej časti nahrávky sa Šuliga pýta na kampaň strany Za ľudí a na šance dostať sa do Národnej rady. „Vyzerá to tak na 60 percent, že by sme mohli," odpovedá Kiska.

„A toten tvoj kamarát?„, zaťahuje Šuliga. „Drucker?“, pýta sa prekvapivo Kiska. „Nie Druckera myslím. To je málo… ten čo veľa detí robí," hovorí Šuliga a ďalej sa bavia, či by šiel Boris Kollár so svojou stranou Sme rodina do vlády so Smerom, kde Kiska odpovedá, že asi nie.

Následne sa nahrávka končí.

Je za tým Smer?

Ide o druhé video, ktoré má diskreditovať bývalého prezidenta, a ktoré má usvedčovať Kisku z klamstva. Na prvom videu sa rozpráva Šuliga s miestnym bossom podsvetia Michalom Reichelom.

Bavia sa o tom, že Kiska vedel o podvodoch s pozemkami. To ale Kiska odmieta a vyhlásil, že video je podvod z dielne Smeru-SD ako pomsta za to, že ešte ako prezident nevymenoval Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu.

