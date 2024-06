20. jún 2024 ELA Správy Zo Slovenska Vytočená Tabák: Chcel ju napadnúť OŽRAN, v noci nespala. TOTO len tak nenechá! Bývalá poslankyňa za SNS Romana Tabák sa podelila so svojou zlou nočnou skúsenosťou z mesta.

Chcel ju napadnúť ožran

„Práve ma chcel napadnúť ožratý muž. Uhla som sa, zavolala políciu a v rýchlosti spísala podnet na zmenu zákona,“ posťažovala sa v statuse vo večerných hodinách exposlankyňa.

Romana Tabák neskôr pre týždenník Plus 7 Dní opísala detaily o šokujúcom incidente, ktorý sa jej stal v nočnej Brtaislave. Opitý muž, pravdepodobne bezdomovec, ju mal prepadnúť v stredu okolo 22:00 hodiny v Starom meste, v okolí námestia SNP.

„Išla som narýchlo do mesta na kolobežke. Spitý a podľa mňa aj nafetovaný muž ma zbadal, rozbehol sa smerom ku mne, chcel ma napadnúť. Tým, že som športovkyňa, tak som veľmi rýchlo odskočila a zabrzdila som," opisovala nám Tabák.

Chce zmenu zákona

Ako ďalej dodala, opitý a zjavne agresívny muž začal napádať aj ďalších ľudí a chcel sa pobiť s ďalšími bezdomovcami.*** „Bol úplne nepríčetný, chodil dokolečka,"*** hovorí Tabák.

Exposlankyňa na mieste našla mestských policajtov, tak okamžite išla za nimi, aby incident nahlásila. „Povedali mi, že pred desiatimi minútami ho riešili, lebo kradol jedlo ľuďom, ktorí sedeli v reštaurácii. Išiel okolo a zobral im jedlo z taniera,“ hovorí Tabák.

Policajti jej mali povedať, že takéto problémové indivídua, keďže vyše dvadsať rokov nemáme záchytky, niet kam umiestniť.

„Policajti povedali, že je jedno záchytné miesto nad Zoologickou záhradou, kde všetkých týchto výtržníkov odnášali, aby už nemohli ďalej ubližovať ľuďom," ozrejmila Tabák s tým, že stále sa čaká na zákon, ktorý by to umožňoval.

Táto jej zlá skúsenosť ju podľa jej slov nakopla. Rozhodla sa zakročiť a „zatočit“ s takýmito agresívnymi osobami, ktorí znepríjemňujú životy iným občanom. Podáva preto podnet na zmenu zákona a chce plne tlačiť na vládu a poslancov, aby zákon schválili.

„Mohlo to dopadnúť všelijak…Keby som nemala rýchly postreh, on ma zhodí na zem a bohvie čo so mnou urobí. To sú také momenty, že celú noc som už nespala, máte adrenalín a je to nepríjemné,“ zamýšľala sa ďalej vydesená politička.

Zdroj: Dnes24.sk