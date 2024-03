11. marec 2024 Rastislav Búgel Politika Pročko vracia úder! Vraví, že na Romanu Tabák podal TRESTNÉ oznámenie Najnovšia kauza medzi Romanou Tabák a Jozefom Pročkom sa poriadne vyostruje. Po vážnych obvineniach malo dôjsť aj na trestné oznámenie!

Koncom februára Slovenskom obletela nová kauza. Bývalá poslankyňa Romana Tabák obvinila Jozefa Pročka. Tabák tvrdí, že ju mal Pročko nevhodne obťažovať.

Vážne obvinenia

„Na Bôriku v roku 2021 na parkovisku, keď som išla domov, pýtal sa, ako to mám rada, že určite mám rada sex, že aké mám šťavnaté stehná. Približoval sa ku mne a bol ako zmyslov zbavený, smradľavý, až mi bolo zle. Riešilo sa to aj na Úrade vlády , kde mi povedal, že on je tým známy, že má s tým problém a nie som jediná,“ napísala vtedy Romana Tabák.

Vraví, že to nie je pravda

Pročko okamžite reagoval. Tvrdí, že obvinenia sa nezakladajú na pravde. „Nie je to pravda, no priznávam sa k jedinej veci. Počas jednej schôdze sme mali jeden z mnohých konfliktov, kedy som reagoval na jej absurdné vyjadrenia a nesúhlasil som s ňou. Povedala mi, že som primitív, ktorý skrachoval a nevie hrať divadlo, tak teraz robím divadlo v parlamente. Priznávam, moja reakcia bola tiež ostrá a povedal som jej, že ona s jej postavou a stehnami tiež radšej mala robiť sumo. Hneď som sa jej však ospravedlnil. Čo Tabák aj priznala,“ povedal Jozef Pročko, ktorý tvrdí, že obťažovanie Tabák by mu nikdy nenapadlo: "Romana Tabák od prvej chvíle v parlamente nepatrila v klube OĽaNO medzi moju šálku kávy. Bol som jeden z najväčších oponentov jej názorov v OĽaNO.“

Bývalá poslankyňa neskôr pre týždenník PLUS 7 DNÍ v rozhovore s Ankou Žitnou povedala, že trestné oznámenie nepodala. „Trestné oznámenie na Pročka som síce nepodala, ale skutočnosť o sexuálnom obťažovaní som oznámila, čo odporúčam každej žene. Na polícii mi povedali, že ak ide o domáce násilie alebo nejaké sexuálne obťažovanie, treba prísť na políciu a túto skutočnosť aspoň oznámiť. Je veľmi dôležité, že to bude zapísané. Ak by si to náhodou v budúcnosti útočník ešte na nejakú ženu dovolil, na polícii už budú mať zápis. Vtedy už to budú môcť riešiť,“ prezradila.

Trestné oznámenie!

Tabák síce trestné oznámenie nepodala, no úder teraz vracia Pročko.

„Podal som trestné oznámenie na R. Tabak a podávam na ňu aj súdnu žalobu. Od prvej chvíle v parlamente som bol jej veľkým oponentom a moji kolegovia vedia o našich sporoch, kedy som na jej absurdity otvorene oponoval. Náš vzájomný opozit bol nezmerateľný. Nie je pravda, čo tvrdí. Možno fanúšikovia na štadióne, kde sa vyzliekla, by sa jej pýtali na jej sexuálny život. No mňa nikdy nezaujímal. Za stehná, s ktorými by mala robiť sumo, som sa jej ospravedlnil. No bola to rekcia na jej urážku voči mne. Pred 25 rokmi som bol obľúbený moderátor. Dnes som pri Matovičovi. Tí, čo ma pred 25 rokmi prosili o podpis do výstrihu, dnes tvrdia, že som úchylák,“ napísal Pročko na sociálnej sieti.

