11. jún 2024 TOS Lifestyle Vyvolala KONTROVERZIU: Erika Judínyová moderovala Smotánku v poriadne ODVÁŽNOM outfite! FOTO Aj keď sa moderátorka Erika Judínyová objavuje pred kamerami často v extravagantných módnych kúskoch, týmto outfitom zostali diváci poriadne zaskočení!

Posledná odvysielaná časť Smotánky priniesla nečakaný outfit moderátorky Eriky Judínyovej. Divákom sa predstavila len v „,bodyčku“ s nariasenými rukávmi, pričom dlhá priesvitná sukňa plnila úlohu ozdoby, ale nezakrývala vôbec nič.

More komentárov

Keď televízia zverejnila jej fotku na sociálnej sieti, s komentármi hodnotiacimi jej outfit a s komentármi hodnotiacimi iné komentáre sa roztrhlo vrece. Svojim outfitom vyvolala moderátorka kontroverziu a názory ľudí sa rôznia.

Aj keď je treba objektívne zhodnotiť, že väčšiu skupinu tvoria tí, podľa ktorých je jej posledný outfit v Smotánke až príliš odvážny.

Mala by pribrzdiť?

Čo konkrétne hovoria členovia tohto tábora? „Nič proti tomu, čo na sebe má. Len si myslím, že žena by sa k svojmu veku mala aj primerane obliecť. Myslím ako opravdivá dáma,“ napísala na sociálnej sieti Martina. „Nechcem uraziť ale… Ľahké a zúfalé oblečenie,“ pritvrdila Marcela.

„Už mohla ísť moderovať holá. Otras, asi nemá doma zrkadlo. Ešte keby sa tak obliekla 16-ročná beriem, ale v jej veku je to na zamyslenie, ani trochu cudnosti,“ myslí si Ľudmila. „Už by mala trocha brzdiť, už zachádza do "lacnosti“," poznamenala ďalšia komentujúca.

Oblečená pre televíziu

A čo opačné názory? „Super Erika, pozdravujem, môže si to dovoliť, kočka stále, neprajníci hrôza,“ zastala sa jej Lili. „Kritizujú ju hlavne ženy, ktoré by v jej veku rady vyzerali ako ona,“ napísala Slávka.

„Erika dokonalá ako vždy,“ ozval sa Peter z radov mužských divákov. „Ľudia, veď ju obliekajú v práci. Súkromne vyzerá úplne inak,“ poznamenala Eva.

„Hovorí z vás závisť. Lebo by ste chceli mať figúru ako ona. Oblečená je pre TV vysielanie a nie na nákupy vo vesničke strediskovej. Oblečú ju, aby zaujala… A je krásna. Tak jej záviďte ďalej,“ zhrnula svoj pohľad Anka.

1 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk