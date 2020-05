13. máj 2020 Zo Slovenska Vzniknú korona ambulancie: Parlament schvaľoval novinky v zdravotníctve

Na Slovensku by mali vzniknúť ambulancie pre pacientov s COVID-19. Čo všetko sa preberalo v parlamente?

Počas krízovej situácie v súvislosti s novým koronavírusom by mali na Slovensku vzniknúť epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Ich fungovanie umožňuje novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Právna úprava reguluje aj zriaďovanie mobilných odberových miest. Cieľom je, aby nevznikali živelne.

Maximálny počet

Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo podľa epidemiologickej situácie. Ambulancia má dostávať od zdravotnej poisťovne mesačnú paušálnu platbu vo výške 11 836 eur. Maximálny počet ambulancií sa odhaduje na 137, čo zodpovedá pevnej sieti pohotovostí. Ako vyplýva z materiálu, práve tie by mohli takúto činnosť dočasne vykonávať. Umožnilo by to rozhodnutie ministerstva zdravotníctva po žiadosti samosprávneho kra­ja.

V súvislosti s mobilnými odberovými miestami sa predpokladá, že najviac by ich mohlo byť pri väčších nemocniciach, asi 62. Na mobilných odberových miestach by sa mal odoberať biologický materiál osobám s podozrením na ochorenie COVID-19, a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia alebo výjazdovou formou. Novela upravuje aj dopravu zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich odbery i testovaných. Ak o tom rozhodne vláda, odbery by mohol vykonávať aj profesionálny vojak ozbrojených síl SR, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.

Posuny a postupy

Novelou sa upravujú aj viaceré povinnosti platiteľov poistného. Vzhľadom na posun termínu na podávanie daňových priznaní za rok 2019 do konca júna sa má napríklad posunúť aj termín na vykonanie ročného zúčtovania poistného, ako aj ročného zúčtovania poistného plateného štátom. Podľa novej legislatívy sa majú Sociálnej poisťovni sprístupniť údaje a zmeny údajov z registra zdravotníckych pracovníkov, ako aj registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Nová legislatíva rieši aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nebola pacientovi poskytnutá kúpeľnú starostlivosť. Do kúpeľov by tak mohol ísť po skončení krízovej situácie, aj keby mu uplynula lehota. Upraviť sa má aj podmienka absolvovať preventívnu prehliadku u zubného lekára. „Pre rok 2021 sa nebude vyžadovať absolvovanie preventívnej prehliadky za rok 2020 na účel úhrady za liečbu zubného kazu,“ píše sa v materiáli.

Pomoc nemocniciam

Legislatívna zmena umožňuje tiež počas krízovej situácie vykonávať dočasnú odbornú stáž občanom z tretích štátov. Má to pomôcť nemocniciam, ak by im radikálne stúpol počet pacientov s ochorením COVID-19. Upraviť sa majú aj niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Novela tak reaguje na to, že vzdelávacie ustanovizne možno nebudú schopné zabezpečiť plynulý proces ich ďalšieho vzdelávania.

Novela zákona má byť účinná dňom vyhlásenia.

