Dnes o 10:05 Správy Ylenia pustoší Nemecko: V krajine vyhlásili NÚDZOVÝ STAV! Kedy dorazí na Slovensko? Víchrica Ylenia dorazila do Nemecka uprostred noci. Silný vietor spôsobil prerušenie vlakovej a leteckej dopravy.

Železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) musela pre silný vietor spôsobený tlakovou nížou Ylenia, ktorá sa presúvala ponad Nemecko v noci zo stredy na štvrtok, prerušiť premávku vo viacerých spolkových krajinách na severe Nemecka vrátane metropoly Berlín, informuje o tom agentúra DPA na základe vyhlásenia DB na Twitteri.

Núdzový stav v Nemecku

Vlaková doprava v mnohých častiach Nemecka je značne obmedzená, uviedol vo štvrtok ráno hovorca DB. Na severe Nemecka nepremávajú do poludňajších hodín žiadne diaľkové vlaky. Týka sa to okrem spomínaných oblastí i Šlezvicka-Holštajnska, Meklenburska-Predpomoranska a Dolného Saska.

Ylenia zasiahla najprv sever a východ Nemecka. V Berlíne vyhlásili hasiči vo štvrtok okolo 02.30 hod. dočasne núdzový stav. Po tom, čo sa situácia zlepšila, pristúpili o 4.30 hod. k jeho ukončeniu.

Výpadok vlakov a letov

V Hamburgu došlo k zaplaveniu oblasti rybieho trhu (Fischmarkt). „Na vodomere (v štvrti) Sankt Pauli bola okolo 05.00 hod. nameraná hodnota 1,98 metra nad strednou úrovňou prílivu,“ povedal hovorca Spolkového úradu pre moreplavbu a hydrografiu (BSH) v Hamburgu. Ak sa na pobreží Severného mora hladina vody zvýši o 1,5 metra nad túto úroveň, ide podľa BSH o búrlivý príliv.

S meškaním a výpadkami vlakov je nutné počítať aj v regionálnej železničnej doprave. V Dolnom Sasku je vlaková doprava pre škody spôsobené počasím južne od Hamburgu úplne pozastavená. DB momentálne pracuje na odstránení škôd spôsobených poveternostnými podmienkami.

Silný vietor ovplyvnil i leteckú dopravu – spoločnosť Lufthansa zrušila dosiaľ z preventívnych dôvodov 20 letov. Obmedzenia na najväčšom nemeckom letisku vo Frankfurte nad Mohanom sa týkajú letov do Berlína, Hamburgu a Mníchova.

V Česku bez elektriny

Silný vietor, ktorý vo štvrtok zasiahol Čechy, sever Moravy a Sliezsko, spôsobil výpadky elektrického prúdu a skomplikoval tiež železničnú a cestnú dopravu. Bez elektriny zostalo v ČR viac ako 250-tisíc odberateľov. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal až do polnoci pre celú Českú republiku varovanie pred silným vetrom. „Silný juhozápadný až západný vietor môže mať v nárazoch rýchlosť 70–110 km/h,“ varoval ČHMÚ na Twitteri. Do 15.00 hod. platí vysoký stupeň nebezpečia.

Najhoršia situácia je v Karlovarskom a Stredočeskom kraji. Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová, do 08.30 hod. evidovali 220-tisíc domácností bez prúdu. Distribučná spoločnosť E.ON., pôsobiaca na juhu Česka, zase hlásila pred 09.00 hod. výpadok elektriny u 40-tisíc zákazníkov.

Dispečing ČEZ Distribuce evidoval vo štvrtok do 07.00 h vyše 100 porúch na vedení vysokého napätia a desiatky ďalších porúch aj na linkách nízkeho napätia.

Neprejazdné cesty

Hasiči zasahovali od polnoci do 07.00 hod. v súvislosti s vetrom v 392 prípadoch. V dôsledku popadaných stromov zostali neprejazdné mnohé cesty i železničné trate napríklad v Karlovarskom kraji, kde došlo aj k niekoľkým dopravným nehodám.

V nižších polohách mal vo štvrtok ráno vietor väčšinou rýchlosť do 90 kilometrov za hodinu. Na hore Sněžka v Krkonošiach namerali meteorológovia nadránom nárazy vetra s rýchlosťou 181 km/h, uviedol ČHMÚ. Horská služba Krkonoše preto neodporúča hrebeňové túry, zastavené sú oba úseky lanovky na Sněžku.

V platnosti je do piatkového rána aj výstraha pred nárastom hladín vodných tokov v dôsledku výdatných zrážok. Varovanie pred prvým, najnižším povodňovým stupňom sa týka severu a juhozápadu ČR.

Slovensku hrozí orkán

Vo štvrtok môže silný vietor potrápiť väčšinu Slovenska. Na horách prevažne severného Slovenska sa môže vyskytnúť až orkán. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Tretí stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí vo štvrtok predbežne do 15.00 hod. v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V nárazoch môže dosiahnuť vietor rýchlosť od 160 do 180 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ upozorňuje SHMÚ.

Silný vietor

V okresoch Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo platí na horách druhý stupeň výstrahy. V týchto oblastiach môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Na horách má silno fúkať aj v piatok (18. 2.) a sobotu (19. 2.).

Výstrahy druhého a prvého stupňa pred vetrom sú počas dňa vydané na väčšine Slovenska, s výnimkou niektorých okresov Prešovského a Košického kraja. V západnej časti Slovenska môže v nárazoch dosiahnuť vietor rýchlosť do 105 kilometrov za hodinu. Najmä na strednom a východnom Slovensku môže zafúkať v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu.

Tlaková níž s víchricou

Prechod studeného frontu môže byť sprevádzaný aj búrkami. „Najsilnejší vietor očakávame tesne pred frontom a na ňom, teda vo štvrtok okolo poludnia a krátko popoludní,“ upozornil SHMÚ na sociálnej sieti.

Ďalšia tlaková níž s víchricou má prísť do strednej Európy aj z piatka na sobotu. „V severnej časti strednej Európy bude zrejme ešte silnejšia ako tá dnešná, no u nás by mala byť o niečo slabšia,“ doplnil.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR