4 Galéria Zdroj: TwileR Youtuber TwileR si plní sen mnohých mladých: Jeho videá sledujú desiatky tisíc ľudí Mladík spod Urpína prerazil na internete. Čím dokázal zaujať mladých ľudí a ako sa vyrovnáva s „hejtom“? Aj to prezradil v rozhovore. 15. október 2022 Jakub Forgács Magazín

15. október 2022 Jakub Forgács Magazín Youtuber TwileR si plní sen mnohých mladých: Jeho videá sledujú desiatky tisíc ľudí Mladík spod Urpína prerazil na internete. Čím dokázal zaujať mladých ľudí a ako sa vyrovnáva s „hejtom“? Aj to prezradil v rozhovore.

Mladík, vystupujúci pod prezývkou TwileR (22), sa venuje aktivite, ktorá v súčasnosti láka mnohých mladých ľudí. Rodák z Banskej Bystrice, aktuálne žijúci v Bratislave, je youtuberom. Na svojom kanáli má vyše 67-tisíc odoberateľov. Napriek tomu si svoje súkromie stráži a nechce zverejniť svoje celé meno.

V rozhovore s TwileRom sa dozviete aj to:

aký obsah tvorí na svojom kanáli

čím dokázal zaujať mladých ľudí

ako sa vyrovnáva s „hejtom“

čo by chcel dosiahnuť v najbližšej dobe

Kedy si sa rozhodol, že chceš fungovať ako youtuber?

Toto bol skôr taký vývojový priebeh, kedy som ako mladší pozeral vtedy iných youtuberov a skúšal som sem – tam aj ja niečo natočiť / postrihať. Avšak podmienky neboli ideálne čiže to nejako časom vyhaslo. Seriózne som to začal brať v roku 2017 kedy som si povedal, že by som do toho chcel ísť naplno.

Aký obsah tvoríš na svojom kanáli?

Primárne hranie hier, reakcie, občas parkour a plánujem začať s airsoft contentom (pozn. red.: obsahom).

Čím si dokázal preraziť, zaujať svojich divákov?

Myslím si, že tým, ako dokážem byť výrečný, vtipný a hlavne atmosférou, ktorú sa snažím vytvárať v tom videu, aby sa naozaj zabavil každý.

Musel si ako youtuber niečo obetovať?

Nespočetne veľa času. Treba sa všetko naučiť od nasvietenia kamery až po finálne úpravy. Takisto som značne upustil od iných voľnočasových aktivít, aby som sa vedel sústrediť primárne na tvorbu obsahu.

Ako na tvoje pôsobenie na internete reaguje tvoja rodina. Nemali s tým problém?

Zo začiatku to nebrali moc vážne, avšak určitá podpora tam bola. Neskôr videli, že to už nie je také nereálne a začali sa o to viacej zaujímať. Teraz cítim úplnú podporu.

Dá sa niečím takým uživiť alebo popri tom aj pracuješ či študuješ?

Samozrejme, dá, avšak ešte si nemyslím, že som v takej pozícii, takže to beriem skôr ako “vreckové". Popritom aj pracujem.

Spomenieš aj, koľko si vieš ako youtuber prilepšiť?

Moje zárobky sú veľmi premenlivé, nakoľko sa to odvíja od veľa faktorov: aký je mesiac, sledovanosť, spolupráce atď.

Na nasledujúcej strane sa dozviete aj to, ako TwileR vyrovnáva s „hejtom“ a či vníma svoju zodpovednosť pri točení videí pre mladých.

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk