25. september 2020 Rôzne Z Londýna do New Yorku za tri hodiny: Concorde učaroval celebritám aj prominentom + KVÍZ

Nadzvukový Concorde bol pýchou britských a francúzskych aerolínií. Často ho označovali ako transatlantický taxík.

Zdroj: TASR/AP

Legendárny Concorde, jediné nadzvukové dopravné lietadlo na svete, odštartovalo 24. októbra 2003 na svoj posledný komerčný let na pravidelnej linke Londýn – New York. Do Veľkej Británie sa lietadlo z USA vrátilo už len s prominentnými pozvanými hosťami.

Elegantné lietadlo s charakteristickým nosom a krídlami v tvare delta bolo pýchou britských a francúzskych aerolínií. Concorde si nikto s iným lietadlom nemohol popliesť. Navrhli ho v 50. rokoch a postavili v 60. rokoch 20. storočia.

Concorde zvládol prvý let ponad Atlantický oceán 26. septembra 1973.

Prvé pravidelné linky toto nadzvukové dopravné lietadlo absolvovalo v roku 1976.

Tragická havária

Letecké spoločnosti British Airways a Air France využívali služby Concordov takmer 30 rokov, ale pre vysoké náklady na prevádzku a klesajúce zisky sa stali príliš stratové. Podľa odborníkov osud týchto lietadiel spečatila havária stroja spoločnosti Air France v roku 2000, pri ktorej zahynulo 113 ľudí.

Posledný let Concordu vyvolal značný záujem verejnosti. Veľká Británia sa s legendárnym lietadlom rozlúčila na londýnskom letisku Heathrow, kde v dvojminútových intervaloch vo veľkolepom finále, ktoré dalo bodku za pravidelnou prevádzkou jediného nadzvukového lietadla na svete, prileteli tri nadzvukové stroje 24. októbra 2003.

Okrem Concordu z New York pristáli na heatrowskom letisku dva ďalšie, ktoré sa vrátili z kratších letov – jeden zo škótskeho Edinburghu s pozvanými hosťami a víťazmi súťaže o let týmto lietadlom a druhý z okružného výletu nad Atlantikom.

Pre celebrity bol Concorde najvyšším symbolom ich postavenia – transatlantický taxík, ktorý ich dopravil do New Yorku, kde vďaka časovému posunu pristáli skôr, než odleteli z Londýna.

Concorde mal veľký úspech aj u hviezd popovej hudby. Napríklad spevák Sting by už ani nezrátal, koľkokrát využil nadzvukový stroj, ktorý vrátil lietaniu cez Atlantik nádych romantiky. Paul McCartney raz chytil gitaru a zaspieval si so skupinou topmanažérov na palube staré hity Beatles.

Myslíte si, že históriu lietadla Concorde poznáte do detailu? Otestujte sa v našom kvíze!

V kvíze sa vám postupne zobrazí 10 otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Zdroj: TASR