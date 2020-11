5. november 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Za volantom macher, v súkromí provokatér? Hamilton dráždi: Migrácia je skvelá vec!

Mohol si to odpustiť. Brit Lewis Hamilton je bezpochyby jeden z najlepších pilotov v histórii F1 a takisto je zástanca boja proti rasizmu. Teraz to však prehnal.

Zdroj: Instagram.com/lewishamilton

Úradujúci majster sveta a aktuálne líder pretekov Veľkých cien F1 je aktívny aj v spoločenských témach. Jeho názory potom zdieľajú davy ľudí. Väčšinou to robí cez sociálne siete.

Provokujúce tričko

V pondelok večer zasiahol celý svet útok teroristov v rakúskej Viedni. Internetom sa začali šíriť vyjadrenia smútku smerom k nevinným obetiam. Zdá sa, že akurát Hamilton si išiel „to svoje“. Práve on bol a stále je akýmsi ambasádorom radikálneho hnutia Black Lives Matter, ktoré odcudzuje smrť Američana čiernej pleti zavinenú policajtami.

Na tom by nebolo nič zlé, keby si len niekoľko hodín od teroru vo viedenských uliciach nezavesil na Instagram fotku v tričku, na ktorom jeden zo sloganov je v týchto dňoch nevhodný. Aký je to nadpis? „Migrácia je skvelá vec,“ stojí na tričku Lewisa.

Zlé načasované?

Samozrejme, mu nikto nekáže, aby vyjadroval ľútosť nad týmto otrasným činom. No, aj nedávny útok vo francúzskom Nice aj posledný vo Viedni, majú na svedomí migranti. A to takí, ktorí do Európy neprišli za lepším životom, ale vraždiť nevinných ľudí. Okamžite mu to jeho vlastní fanúšikovia dali „vyžrať“ v komentároch, no ako sa zdá, Hamilton tam fotku s tričkom nechal.

