Záchrana Angličana v centre Bratislavy: Cudzinca zmohol alkohol

Muža zo zahraničia museli ratovať záchranári spolu s príslušníkmi polície. Po páde ostal ležať v bezvedomí.

Policajtov bratislavskej PMJ počas pešieho hliadkovania na Hurbanovom námestí oslovil v nedeľu 12. januára v skorých ranných hodinách cudzinec.

Ten im uviedol, že jeho kamarát sa po požití značného množstva alkoholu potkol a spadol, pričom zostal ležať na zemi.

Policajti sa okamžite presunuli na Panskú ulicu kde sa mal tento muž nachádzať.

„Po ich príchode muž ležal na zemi v bezvedomí a zvracal. Zasahujúci policajti museli 24-ročnému Angličanovi okamžite poskytnúť prvú pomoc. Uložili ho do stabilizovanej polohy, prikryli izotermickou fóliou a zotrvali pri ňom až do príchodu privolaných záchranárov. Tí muža následne previezli do nemocnice,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

