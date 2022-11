Zdroj: TASR/Martin Baumann Záchranári o útoku v škole: Zranení sú nakoniec dvaja, previezli ich do nemocnice Po hrozivom útoku v priestoroch strednej školy odviezli záchranári dvoch zranených tínedžerov. Dnes o 12:47 Krimi

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Po incidente na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Novákoch, kde útočil študent so sekerou, previezli do nemocnice dvoch zranených tínedžerov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová.

Dvaja zranení

„Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc dvom zraneným tínedžerom. Ošetrili ich a transportovali do nemocnice. Vzhľadom na ich vek a citlivosť prípadu viac informácií nemôžem poskytnúť,“ uviedla Krčová.

Na SOŠ v Novákoch útočil vo štvrtok dopoludnia študent sekerou. Pri incidente sa podľa polície zranila jedna osoba, nie však vážne. Študenta polícia zadržala. Prípad si prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Z informácií a dôkazov získaných na mieste činu bolo totiž zistené, že v danej veci ide o podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách.

Útočil prvák

Podľa riaditeľky SOŠ Kataríny Piačkovej mal útočiť študent prvého ročníka. Riaditeľka sa k okolnostiam útoku vyjadriť nechcela, keďže ho vyšetruje polícia. Škola s policajtmi podľa nej intenzívne spolupracuje.

„Všetkých nás to hlboko zasiahlo. Máme tu intervenčný psychologický tím, ktorý pracuje so žiakmi, o chvíľu budeme mať sedenie aj s učiteľmi,“ uviedla Piačková.

S útočníkom sa podľa svojich slov aj osobne rozprávala, o čom, nechcela povedať. „Chlapec je žiakom prvej triedy. Javil sa ako absolútne bezproblémový, nezaznamenali sme ani náznak niečoho, čo by sme si mali všimnúť,“ priblížila.

Počuli krik

Jeden zo študentov prvého ročníka opísal, že počul krik, nachádzal sa však na inom mieste, na akom došlo k útoku.

„Boli sme len zatvorení v triede,“ povedal. Útočníka študent podľa svojich slov nepoznal. Do školy si po študenta prišiel jeho otec. „Mne volal syn, nevedel som o ničom. Až dcéra mi potom povedala, že na internete sú prvé informácie. Som rád, že sa mi ohlásil a že je v poriadku,“ doplnil otec.

Škola sa bude pri ďalšom svojom postupe podľa riaditeľky riadiť odporučením psychológov.

Zdroj: TASR