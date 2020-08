29. august 2020 Rôzne Začnite s vysťahovaním! Slováci sa pred 76 rokmi postavili okupantom + KVÍZ

Slovenské národné povstanie (SNP) bolo jedným z najväčších protifašistických povstaní v Európe. Národ v srdci Európy zdvihol zbraň proti okupantom a začal písať jednu z najvýznamnejších kapitol moderných slovenských dejín.

20 Galéria

Zdroj: TASR

V septembri 1992 vyhlásila Slovenská národná rada (SNR) 29. august za štátny sviatok Slovenskej republiky.

„Politický význam Slovenského národného povstania je nesporný. Povstanie nás vyviedlo z chomúta pronacistickej kolaborácie a rehabilitovalo slovenský národ, ktorý jasne dokázal, že politika ľudákov nie je politikou národa, ale úzkej vládnucej špičky. Prihlásenie sa k princípom slobody a demokracie je v súlade s dnešnými časmi a so súčasnou politickou orientáciou Slovenskej republiky,“ povedal riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Rozhodli sa brániť

Prvé boje SNP prepukli 29. augusta 1944, keď sa vojaci žilinskej posádky pod vedením majora Jozefa Dobrovodského rozhodli brániť mesto pred blížiacimi sa nemeckými jednotkami.

Povstanie sa v krátkom čase rozšírilo na viac ako 30 vtedajších okresov s rozlohou takmer 20 000 štvorcových kilometrov, kde žilo približne 1,7 milióna obyvateľov.

Napriek veľmi zložitej situácii sa povstalci dokázali brániť dva mesiace – do 27. októbra 1944, keď nemecké jednotky obsadili Banskú Bystricu. Tým sa fakticky skončil odpor povstaleckej armády ako organizovaného celku, a preto velenie rozhodlo o prechode povstalcov do hôr a pokračovaní v odpore partizánskym spôsobom boja.

Bránili sa dva mesiace

Dva mesiace sa proti nemeckej presile bránilo 60 000 vojakov a 18 000 partizánov, spolu so Slovákmi aj príslušníci viac ako 30 národov a národností štyroch kontinentov. Udržanie povstaleckého územia počas tohto obdobia v tyle sovietsko-nemeckého frontu, rozsah, dĺžka a vojenský význam zaraďujú povstanie k najvýznamnejším antifašistickým vystúpeniam.

„SNP pre nás prinieslo niekoľko veľmi dôležitých poučení. Sloboda sa veľmi ťažko získa, ale veľmi ľahko stratí. Ak sa národ nepostaví na odpor pri okupácii vlastnej krajiny cudzou mocnosťou, zanecháva to dlhodobú národnú traumu, a to na veľmi dlhú dobu. Napriek obetiam, ktoré tento odpor priniesol, treba konštatovať, že slovenský národ a všetci tí, ktorí spolu so Slovákmi bojovali v Povstaní, zanechali hlbokú stopu vo vedomí obyvateľov našej krajiny. Je len na nás, aby sme sa týmto ideálom nespreneverili a aby sme si ctili pamiatku bojovníkov za slobodu a demokraciu,“ zdôraznil Mičev.

Myslíte si, že informácie o SNP máte v malíčku? Otestujte si svoje vedomosti v našom kvíze!

V kvíze sa vám postupne zobrazí 10 otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Foto: ilustračné

