Začul ZÚFALÉ volanie o pomoc: Bývalý hráč Realu Madrid na dovolenke ZACHRÁNIL topiaci sa pár

22-ročný talentovaný španielsky futbalista Sergio Arribas si 16. júna užíval dovolenku s priateľkou na Maldivách.

Ako informujú novinky.cz, futbalista neváhal a vrhol sa do vody, aby pomohol dvojici, ktorá sa z posledných síl pridŕžala nafukovacieho kolesa.

Keď zachránil vysilenú ženu, vrátil sa k jej partnerovi, aby ho dostal do bezpečia.

„Arribas a Ana pomohli páru unášanému prúdmi dostať sa na breh do bezpečia. Ofenzívny stredopoliar, ktorý teraz hrá v španielskej najvyššej súťaži za Almériu, bol oslavovaný ako hrdina,“ píše server.

Arribas odštartoval kariéru v roku 2007 v Perez Galdos. O tri roky neskôr prestúpil do Realu Madrid, kde prešiel mládežníckymi kategóriami. „Arribas hral za Real Madrid Castilla v sezóne 2020–2021 a v prvom tíme debutoval v 18 rokoch, keď v septembri 2020 nahradil Viniciusa Juniora. V rovnakom roku debutoval aj v Lige majstrov UEFA,“ informujú novinky.cz.

V drese Realu Madrid odohral 14 zápasov a vlani prestúpil do Almérie

