Záhadná TRAGÉDIA: 10-ročnému chlapcovi prišlo ZLE po skákaní na trampolíne. Náhle ZOMREL

Desaťročný chlapec zo Škótska si bol zaskákať na trampolíne v krytom parku. Po tom, čo mu náhle prišlo nevoľno, ho previezli do nemocnice. Tam, zatiaľ z nevysvetliteľných príčin, zomrel.

„Škótsku políciu privolali do Flip Out Glasgow v nedeľu krátko pred 11:00, pričom dieťa urýchlene previezli do Kráľovskej nemocnice pre deti, kde ho vyhlásili za mŕtveho,“ informuje portál The Independent.

Spomínané kryté herné centrum pre deti má mnoho atrakcií. Je v ňom 34 trampolín, skákací hrad či motokárovú dráhu. Po incidente ho dočasne uzatvorili. Polícia bude zisťovať príčinu úmrtia, ako však uviedla, nedošlo k žiadnym podozrivým okolnostiam, píše Sky News.

