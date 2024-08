23. august 2024 Rastislav Búgel Krimi Záhadné ZMIZNUTIE Slováka po nehode v Česku: Našli len auto, Michal v ňom NEBOL! Česko a aj Slovensko pátra po 43-ročnom Slovákovi. Zmizol za záhadných okolností.

Česká polícia pátra po 43-ročnom Slovákovi Michalovi Medveďovi, ktorý žije aj s rodinou v Nemecku. Odtiaľ odišiel navštíviť kamaráta v Česku.

Doklady aj mobil nechal u kamaráta

„Podľa poznatkov bol menovaný 18.8. 2024 na návšteve u svojho kamaráta v obci Klikařov, s ktorým išiel na obed do Klatov a okolo 13.30 hod. sa vrátili späť do obce Klikařov. Nezvestný sa následne zobral a bez slov odišiel so svojím vozidlom Opel Mokka so zahraničnou registračnou značkou,“ informovala polícia.

V rovnaký deň, 18. augusta, mal na tomto aute Michal pravdepodobne o 16.15 hodine nehodu pri obci Vojovice.

„Po príchode zložiek IZS sa vo vozidle ani v jeho blízkosti nikto nenachádzal. Od doby odchodu od kamaráta o sebe nepodal žiadnu správu. U kamaráta zostali všetky jeho osobné veci (mobilný telefón, doklady, peniaze),“ dodali muži zákona.

Veľké pátranie

Michal môže byť v strese a môže mať psychické problémy. „Podľa priateľky môže trpieť aj stratou pamäti, nemusí si pamätať ako sa volá a kde býva,“ uvádza česká polícia.

Michala hľadá nielen polícia, ale aj jeho rodina a priatelia. „Stratil sa kamarát, priateľ a otec dvoch malých detí. Rodina navštevuje našu školu vo Frankfurte nad Mohanom. Pred niekoľkými dňami odišiel do ČR, kde mal autonehodu,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti Katarína.

„Vystúpil a asi v šoku a utekal preč od auta. Nejakí svedkovia ho videli vbehnúť do lesa a to je posledná stopa,“ povedal pre tvnoviny.sk Michalov kamarát Marcel, podľa ktorého si policajti najprv mysleli, že muž havaroval pod vplyvom alkoholu a preto utiekol. Podľa Marcela to však nie je pravda: „My, kamaráti ale aj rodina, máme podozrenie, že sa dezorientovaný a v šoku mohol snažiť niekam dostať, buď domov do Nemecka alebo na Slovensko.“

