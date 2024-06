ZÁKAZ slovenských vlajok na futbalovom EURE? Internetom sa šíri veľké KLAMSTVO

Pred piatkovým zápasom slovenskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách Európy 2024 proti Ukrajine v nemeckom Düsseldorfe sa na internete rozšírilo zavádzajúce video.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Video obsahovalo zmanipulovanú zvukovú stopu, v ktorej sa tvrdilo, že UEFA zabaví slovenské vlajky, pretože by mohli provokovať Ukrajincov. Táto zvuková stopa sprevádzala pôvodné zábery od reportéra agentúry AP, čo videu dodalo na dôveryhodnosti.

Agentúra však potvrdila, že video bolo zmanipulované a že žiadny zákaz slovenských vlajok neexistuje. Hoci obe vlajky majú spoločné biele, modré a červené pruhy, slovenská vlajka obsahuje aj štátny znak.

Organizátori uviedli, že na štadiónoch a vo fanúšikovských zónach uprednostňujú vlajky hrajúcich tímov. Nedorozumenie pravdepodobne vyplýva z rozhodnutia UEFA zakázať používanie ruských vlajok na zápasoch po ruskej invázii na Ukrajinu od februára 2022. To sa však nevzťahuje na slovenské vlajky, ktoré sú odlišné.

Nižšie nájdete pôvodný zdroj hoaxu spolu so zmanipulovaným videom!

The Slovak flag will be banned at Euro 2024!



UEFA thinks the Slovak flag is very similar to the Russian one, which can cause provocations against Ukrainians. Thats why flags of Slovakia will be banned at the upcoming match with Ukraine.#Slovensko #Slovakia #Euro2024 pic.twitter.com/M4W5vegYFP