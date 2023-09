Zákazníci boli ZHROZENÍ! Obal detských sušienok odkazoval na PORNO

Obchodný reťazec Lidl musel vo Veľkej Británii urýchlene stiahnuť z obehu detské sušienky s motívom obľúbenej Labkovej patroly.

Ako informoval denník The Sun, obal s dvoma animovanými postavičkami na zadnej strane obsahoval odkaz na čínsku internetovú stránku, ktorá bola plná pornografického obsahu.

Jeden zo zákazníkov netajil rozčarovanie: „Bol som zdesený. Ako sa to mohlo stať? Mysleli by ste si, že to musí prejsť mnohými kontrolami, kým niečo dajú na obal… Sú to sušienky pre deti, takže určite sa nájdu deti, ktoré si tento web otvoria.“

Nepríjemná chyba sa týkala štyroch rôznych druhov balení detských sušienok s obrázkom usmievajúcich sa psíkov z obľúbenej rozprávky.

Lidl zákazníkov vyzval, aby už zakúpené sladkosti vrátili do obchodu. „Urgentné! Sťahujeme z predaja štyri druhy sladkostí Labková patrola potom, čo internetová adresa na zadnej strane ich obalu bola kompromitovaná obsahom, ktorý nie je vhodný pre deti,“ písalo sa na letákoch, ktoré zákazníci objavili v predajniach.

Hovorca spoločnosti pre The Sun uviedol, že akonáhle sa spoločnosť dozvedela o nepríjemnej chybe, okamžite začala vyšetrovanie a tovar stiahli z predaja: „Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti a ďakujeme za spoluprácu.“

Foto: ilustračné

