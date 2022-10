4 Galéria Zdroj: Instagram.com/_slafkovsky_ Zámorské médiá spustili HON na Slafkovského: Mladého Slováka posielajú preč z NHL! Mladý slovenský hokejista Juraj Slafkovský začína na vlastnej koži pociťovať aj odvrátenú tvár zámorskej NHL. 16. október 2022 han Šport Hokej

16. október 2022 han Šport Hokej Zámorské médiá spustili HON na Slafkovského: Mladého Slováka posielajú preč z NHL! Mladý slovenský hokejista Juraj Slafkovský začína na vlastnej koži pociťovať aj odvrátenú tvár zámorskej NHL.

Juraj sa do gólových štatistík NHL nezapísal ani v treťom stretnutí. Blízko k nemu však bol hneď v úvode duelu jeho Montrealu s Washingtonom. Lenže, prvý muž tohtoročného draftu z dobrej pozície trafil za stavu 0:0 žrď bránky Darcyho Kuempera.

Podržali ho

Osemnásťročný krídelník nastúpil opäť vo formácii s veteránmi Christianom Dvorakom a Brendanom Gallagherom a v treťom zápase v profilige mal zatiaľ najväčší “ice-time” s časom 12:41.

“Slaf sa musí adaptovať na štýl NHL, teraz tým procesom prechádza. Musí sa naučiť využiť svoje fyzické parametre a šikovnosť. Veľa gólov v tejto lige padá vďaka dôrazu pred bránkou a samozrejme je dôležité vyhrávať puky v rohoch,” povedal podľa sportsnet.ca po sobotňajšom zápase tréner Montrealu Martin St. Louis.

Zámorské médiá sú netrpezlivé a začínajú prevládať názory, že Slafkovský by sa mal zdokonalovať na farme v AHL. Gallagher však cíti, že mladý Slovák je na vzostupe.

“Jeho hra má stúpajúcu tendenciu. Pracujeme na maličkostiach a pomaly prichádzajú aj nejaké šance. Dali sme dve tyčky, naša hra sa zlepšuje. Má dobrú hlavu a chápe veci,” povedal 30-ročný kanadský krídelník na adresu mladého Slováka.

"Určite je to iné, než na čo bol zvyknutý. Raz som hral na širšom klzisku a bola to pre mňa obrovská zmena. Snažíme sa mu pomôcť ako len vieme, musíme byť pozitívni a konštruktívni. Všetko, čo sa práve teraz naučí, bude pre neho do budúcna mimoriadne cenné,” dodal Gallagher. Canadiens sa najbližšie stretnú v noci na utorok doma s rozbehnutým Pittsburghom.

4 Galéria

Zdroj: TASR