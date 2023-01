Zápas Česka so Slovenskom zakončil DOJEMNÝ moment: Zo súperiek sa stali kamarátky, VIDEO

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov neuspeli na MS tejto vekovej kategórie v sobotňajšom zápase o 5. miesto, keď podľahli Česku 3:6. Zverenky trénera Miroslava Mosnára obsadili na šampionáte vo švédskom Östersunde konečnú 6. priečku.

Slovenky nezvládli úvod duelu, keď v priebehu 67 sekúnd inkasovali až trikrát. „Doplatili sme na absolútne zlý začiatok duelu. V úvodných dvoch minútach sme inkasovali trikrát. Po prvých dvoch striedaniach a dvoch góloch sme si vzali oddychový čas, ale na ľad prišla tretia formácia a takisto dostala gól. Samozrejme, takýto vývoj sa podpísal na psychike hráčok. Ťažšie sme sa rozbiehali a spokojnosť môžem vyjadriť iba s treťou tretinou, v ktorej sme aspoň skorigovali nepriaznivý výsledok,“ uviedol pre portál hockeyslovakia.sk hlavný tréner Miroslav Mosnár.

Ďalšie dva góly pridala najproduktívnejšia hráčka turnaja Nela Lopušanová, ktorá nazbierala 12 bodov (9+3). „Nela bola prínosom pre tím. Dá sa povedať, že každý jeden zápas pozitívne ovplyvnila svojou hrou, individuálnymi schopnosťami aj gólmi či bodmi. Vo svojom veku je veľmi sebavedomá, čo je dobré. Verím, že sa bude naďalej presadzovať a jej najbližší posun by mal byť smerom zo Slovenska do zahraničia, aby ešte viac vyšperkovala svoj potenciál,“ povedal na margo ešte len 14-ročnej hokejistky.

Napriek prehre Sloveniek sa po zápase udialo niečo nevídané. Hráčky oboch tímov sa pochytali okolo pliec a spoločne si zaspievali známu hymnu zo SuperStar Príbeh nekončí.

If anyone wants a better idea of why I love the 🇨🇿 @narodnitymzen and 🇸🇰 @HockeySlovakia rivalry so much, just watch this. ♥️



🇨🇿 Adela Sapovalivova: “They are our friends. In a game, it’s a battle. But they are our friends.” pic.twitter.com/F4nefAkpcA