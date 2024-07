15. júl 2024 Zo Slovenska Zaujímavé zistenia o NEÚPLNÝCH rodinách: V polovici nie sú deti na rodičoch ZÁVISLÉ Signalizuje to, že deti ostávajú pri rodičoch dlhšie aj po ich ekonomickom osamostatnení.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Polovica neúplných rodín na Slovensku nemá deti závislé na rodičoch. Sú tvorené jedným rodičom a minimálne jedným ekonomicky nezávislým potomkom. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu (ŠÚ) SR Jasmína Stauder.

Takmer polovica (48 percent) rodín s osamelými matkami sú rodiny, v ktorých sú potomkovia už ekonomicky nezávislí. Pri rodinách s osamelým otcom je to až 59 percent. „Signalizuje to, že deti ostávajú pri otcoch dlhšie aj po ich ekonomickom osamostatnení. Zaujímavé je, že medzi nezávislými deťmi vo všetkých vekových kategóriách majú prevahu muži,“ vysvetlila Stauder s tým, že pri veku rodiča 60 rokov sa pomer vyrovnáva. Podľa hovorkyne to môže spôsobovať fakt, že množstvo dcér opatruje svojich rodičov vo vyššom veku.

Z hľadiska ekonomickej aktivity osamelých rodičov tvoria najväčší podiel pri neúplných rodinách pracujúci (41 percent). Druhú najpočetnejšiu kategóriu tvoria práve seniori s podielom 27,8 percenta. Na treťom mieste je skupina osôb v domácnosti. Je ich 12,2 percenta. „Vo všetkých typoch rodín osamelých rodičov prevládajú rodiny osamelých matiek. V skupine pracujúcich je z celkového počtu rodín osamelých rodičov až 83,1 percenta osamelých matiek,“ uzavrela Stauder.

ilustračné foto

Zdroj: TASR