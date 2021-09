Záverečná reč Kováčika trvala TRI hodiny: TOTO budem tvrdiť aj na smrteľnej posteli!

Hlavné pojednávanie a dokazovanie bolo ukončené predčasne. Vo svojom poslednom slove to v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku uviedol bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Zopakoval, že je nevinný a nespáchal skutky, za ktoré je obžalovaný. Dodal, že by sa nikdy nevrátil do prokuratúry, lebo sa hanbí, čo sa tam deje.

„Veci neboli objasnené tak, ako mali byť, pojednávanie nebolo vedené objektívne,“ zdôraznil bývalý špeciálny prokurátor. Považuje za potrebné objasniť všetky skutky, ktoré sú mu kladené za vinu.

„Som nevinný, tvrdil som to na začiatku, tvrdím to teraz a budem to tvrdiť aj na smrteľnej posteli,“ zdôraznil pohnutým hlasom. Navrhovaný 13-ročný trest nechcel vzhľadom na zistený skutkový stav komentovať. Záverečná reč obžalovaného trvala takmer tri hodiny.