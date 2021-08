14 Galéria Zdroj: Knauf Insulation Zázračná škola so zelenou strechou Malým zázrakom na Slovensku je už to, že sa postavila skutočne nová škola. A keď k tomu prirátate obrovský športový areál, moderné učebne, príjemné oddychové zóny, zelenú strechu, bazén a telocvičňu, uznáte, že vstupujeme do krajiny divov. 30. august 2021 Tlačové správy

30. august 2021 Tlačové správy Zázračná škola so zelenou strechou Malým zázrakom na Slovensku je už to, že sa postavila skutočne nová škola. A keď k tomu prirátate obrovský športový areál, moderné učebne, príjemné oddychové zóny, zelenú strechu, bazén a telocvičňu, uznáte, že vstupujeme do krajiny divov.

14 Galéria Zdroj: Knauf Insulation

Projekt základnej školy s viacúčelovým športovým areálom Guliver v Banskej Štiavnici, kde sú podmienky pre moderné metódy výučby a zároveň je ohľaduplná k svojmu okoliu, vznikol už pred piatimi rokmi na základe vízie spoločnosti Tidly Slovakia. Odvtedy na nej pracovali s tímom architektov Richard Murgaš Architects a pre žiakov sa jej brány otvoria v tomto roku.

„Bol to zaujímavý proces, ale aj náročný. Na Slovensku sa školy nestavajú už od 80-tych rokov a projekt bol veľmi komplexný, takže to bola pionierska práca. Všetko bolo treba naštudovať od nuly,“ hovorí tvorca projektu Ing. arch. Richard Murgaš.

Zelená strecha v pamiatkovej rezervácii

So zelenou strechou počítali už od počiatku. „Jednak je to podmienkou Pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici, aby veľké strešné krajiny plochých striech v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie, kde sa škola nachádza, boli vizuálne zmäkčené aplikáciou zelených plôch. Ale predovšetkým, my ako architekti tomu veríme,“ zdôrazňuje architekt.

Ako ďalej dodáva, vegetačná strecha predlžuje životnosť hydroizolačného systému, plní vodozádržnú funkciu a tlmí hluk z exteriéru. „Oproti štandardnej plochej streche má veľa výhod, tak prečo ju nevyužiť? Myslím, že by to mala byť bežná súčasť takýchto veľkých projektov,“ dodáva.

Zdroj: Knauf Insulation

Bez tepelných ostrovov

Takéto veľké plochy v urbanizme miest navyše v letných mesiacoch okolie prehrievajú sálaním, sú to vlastne obrie radiátory. Takýmto spôsobom sa snažili aspoň časť obálky budovy vrátiť okolitej krajine a prírode. „Musíme bojovať o každý centimeter. Verím, že aj vďaka zelenej streche tu bude prostredie pre deti lepšie a príjemnejšie,“ hovorí banskoštiavnický lokálpatriot. Vegetačné strechy sú na škole vlastne tri – na dvoch školských blokoch aj na telocvični. Pre všetky zvolili systém Urbanscape so substrátom z minerálnej vlny a predpestovaným vegetačným kobercom z mimoriadne odolných rastliniek – rozchodníkov.

„Tento systém sa rýchlo zazelená, nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a má nízku plošnú hmotnosť, takže zbytočne nezaťažuje konštrukciu,“ vysvetľuje.

Ako sme mali možnosť vidieť, rozchodníky vyzerajú malebne v každom ročnom období.

Zdroj: Knauf Insulation

Škola snov

Budova nielen šetrí životné prostredie vonku, ale ho aj spríjemňuje vo vnútri. Vnútorné priestory sú vytvorené tak, aby v nich mohol prebiehať nový spôsob výuky, v kombinácii vzdelávacieho procesu a blokovej výchovy. Interiér dopĺňajú priestory pre uvoľnenejšie aktivity, chill-out zóny, kde si môžu žiaci oddýchnuť a robiť si úlohy, alebo si zahrať stolný futbal či ping-pong.

„Vžiť sa znovu do role školáka alebo učiteľa a s možnosťami klienta navrhnúť školu na mieru je odmena sama o sebe,“ dodáva Richard Murgaš, „Máme tu obrovské presklené plochy, to je náš vklad pre deti, aby mali kontakt s exteriérom a nemuseli sa naťahovať na parapety, aby videli von.“

Prvá membránová konštrukcia na Slovensku

Architekt hovorí, že od začiatku vedeli, že chcú transparentné fasády a že ich budú musieť tieniť a vyhnúť sa prehriatiu učební. Vyriešili to dvomi systémami. Jednak je to vhodná orientácia na svetové strany a tie strany, ktoré sú viac zaťažované slnečným žiarením, sú opatrené membránou, ktorá tvorí obal budovy.

Žalúzie poskytujú príliš ostré svetelné rozhranie a oni hľadali čo najmäkšie tiene. Táto textília poskytuje najlepšie podmienky, prejde cez ňu dostatok svetla, aby vnútri nebolo ponuré osvetlenie, ale zároveň dokáže zachytiť viac ako 50 % tepelnej zložky solárneho žiarenia. „Vybrali sme popolavo sivý odtieň textílie, ktorý sa nám zdal optimálny. Deti oddeľuje od exteriéru akýsi závoj hmly, takže to príliš neodvádza ich pozornosť pri výuke,“ dodáva.

Zdroj: Knauf Insulation

V objatí prírody a športu

A z okien sa teda rozhodne je na čo pozerať. Z každej strany sa otvárajú krásne výhľady na okolité kopce, banskoštiavnickú kalváriu i banské technické pamiatky. Oko poteší aj športový areál s dizajnovými preliezačkami, basketbalovým a volejbalovým ihriskom i tenisovým kurtom, ktorý bude slúžiť pre žiakov školy, ale bude čiastočne sprístupnený aj verejnosti.

Ani kilowatt nazmar V súvislosti s predošlým opisom nie je žiadnym prekvapením, že budova školy je dokonale energeticky úsporná. Nielenže spĺňa normou požadovanú energetickú triedu A+, ale ju aj predbieha. Je vybavená vetraním s rekuperáciou a klimatizáciou, nenájdeme tu radiátory ani podlahové vykurovanie, s výnimkou bazénovej časti a šatní.

„Teplota a vetranie sú v priestore každej učebne individuálne nastaviteľné, je možné otvárať okná a systém reaguje aj na vonkajšie podmienky. Celá budova má systém inteligentného riadenia, ktorý dokáže fungovať samostatne, autonómne, a zároveň ho môžu upravovať vstupy užívateľov,“ vysvetľuje architekt.

Štandardným zdrojom tepla je séria tepelných čerpadiel, ktoré sú energeticky efektívne, špičkový zdroj tepla je plynový kotol a solárne panely na streche sa využívajú na ohrev bazéna. „Vzťah užívateľa k budove ovplyvňuje aj to, ako sa v nej cíti. Nemali sme ambície získať certifikát zelenej budovy, ten je vhodný skôr pre kancelárske budovy. Opatrenia, ktoré sme vytvorili, majú slúžiť hlavne pre duševnú a fyzickú pohodu užívateľov budovy, žiakov a učiteľov,“ uzatvára Ing. arch. Richard Murgaš.

Knauf Insulation

Zdroj: Knauf Insulation

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Knauf Insulation