6. júl 2020 Zo Slovenska Cestovanie Situácia v cestovnom ruchu je kritická, vláda zatiaľ urobila veľmi málo

Situácia v cestovnom ruchu je viac ako kritická, odkazujú vláde organizácie pôsobiace v tomto odvetví.

Vládny kabinet zatiaľ pre túto oblasť urobil veľmi málo, uviedol v pondelok prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.

Obrovský pokles

Harbuľák spolu s ďalšími predstaviteľmi organizácií pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu apeloval na vládu, aby sa začala zaoberať problémami, ktorým podniky čelia.

„Očakávame, že cestovný ruch zaznamená obrovský pokles v porovnaní s minulým rokom. Ak budeme hovoriť o tržbách, je to viac ako 50 % pokles tržieb, ak budeme hovoriť o počte prenocovaní, počte návštevníkov, takisto sa blížime k číslu 50 %,“ skonštatoval Harbuľák.

Aj napriek väčšej ochote Slovákov, ktorí chcú tráviť dovolenku na Slovensku, budú podľa neho tieto čísla alarmujúce. V prípade Bratislavy obsadenosť ubytovacích kapacít dosiahla za minulý mesiac 14,9 %.

„Možno sa javí, že teraz začiatkom letných prázdnin trošku ten domáci cestovný ruch stúpol, ale to je taký jav trochu klamlivý a zdanlivý,“ zdôraznil.

Viaceré opatrenia záchrany

Harbuľák poukázal na to, že o prácu môže prísť až 38.000 ľudí. Dôležité podľa neho je, aby sa vláda čo najskôr začala venovať prijatiu špecifických opatrení.

„Mala by sa predĺžiť prvá pomoc a všetky tie nástroje, ktoré momentálne podnikatelia a zamestnávatelia majú, do konca tohto roka. Mali by sa prijať určité opatrenia, ktoré znížia daňovú záťaž, konkrétne daň z pridanej hodnoty (DPH), a to na všetky služby cestovného ruchu,“ priblížil.

Chcú tiež, aby sa začalo s prípravou nových kompenzačných programov špecificky zameraných práve na cestovný ruch. Zároveň by chceli, aby sa naštartovala spotreba v službách cestovného ruchu, napríklad príspevkom štátu na rekreáciu.

Komunikácia s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR zatiaľ podľa prezidenta ZCR bola veľmi dobrá. Podotkol však, že doposiaľ nevidel žiadny konkrétny legislatívny návrh.

„Vieme, že prišli s nejakými návrhmi, ale my nevieme, ako to ďalej dopadlo, či tam nie je politická vôľa alebo či možno nejaké iné rezorty majú voči týmto našim požiadavkám nejaké výhrady,“ poznamenal.

