ZDRVUJÚCE následky: Pod troskami našli telá 19 DETÍ, do Turecka prišli na turnaj

Domov dopravili telá siedmich cyperských žiakov, usmrtených počas silného pondelňajšieho zemetrasenia v Turecku. Domáce médiá píšu, že pri prírodnej katastrofe zahynulo 19 detí z cyperskej skupiny. Informácie priniesla v piatok tlačová agentúra AFP.

V juhotureckom meste Adiyaman boli dve desiatky detí z Cypru vo veku 11–14 rokov, ako aj desať rodičov, štyria učitelia a tréner volejbalu, keď v pondelok nastalo mohutné zemetrasenie s magnitúdou 7,8.

Epicentrum malo neďaleko tureckého mesta Gaziantep, približne 130 kilometrov juhozápadne od Adiyamanu. Vyžiadalo si už vyše 21-tisíc ľudských životov v Turecku a v Sýrii.

Boli na školskom turnaji

Deti sa v Turecku zúčastňovali na školskom volejbalovom turnaji a boli ubytované v Adiyamane v hoteli, ktorý zemetrasenie úplne zničilo.

„Pod troskami sa našli telá 19 žiakov,“ povedal korešpondent pre tureckú televíziu NTV.

Telá previezli domov

Lietadlo s telami siedmich detí, dvoch učiteľov a jedného rodiča pristálo na Cypre v piatok v skorých ranných hodinách, čo zachytávali aj zábery miestnej televízie.

Telá privítal líder severnej, odštiepeneckej časti Cypru okupovanej Tureckom Ersin Tatar, sprevádzaný ďalšími predstaviteľmi regionálnej vlády a armády.

Predstavitelia v piatok uviedli, že pri zemetrasení zahynulo 16 členov tejto skupiny.

Vyhlásili mobilizáciu

Tragédia hlboko zasiahla tento malý, medzinárodne neuznaný štátik na severe Cypru s 270-tisíc obyvateľmi.

Vláda tohto regiónu na ostrove v Stredozemnom mori vyhlásila mobilizáciu a najala súkromné lietadlo, aby sa mohla kvôli deťom zapojiť do pátracej a záchrannej operácie.

Pomáhajú aj Slováci

Záchrannému tímu zo Slovenska sa v tureckých oblastiach postihnutých zemetrasením podarilo zachrániť 12 ľudí. Na brífingu v Žiarskej doline o tom v piatok informoval dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Situácia v Turecku je podľa jeho slov veľmi náročná.

Všetci členovia slovenského záchranného tímu by v súčasnosti mali byť v poriadku. „Hovoril som s chlapcami, situácia je tam veľmi zložitá. Aj oni sú emočne zasiahnutí tým, čo tam vidia. Napriek tomu, že sú to tvrdí chlapi a sú zvyknutí, zjavne je situácia veľmi zlá. No som rád, že pomohli,“ podotkol Mikulec.

Riaditeľ Horskej záchrannej služby Marek Biskupič doplnil, že tím síce nie je veľký počtom, ale zato je efektívny. Majú špeciálne kynologické psy, ktoré sú certifikované na takúto prácu. „Pôsobenie našich záchranárov v tých podmienkach vôbec nie je jednoduché. Z jednej spadnutej stavby vás ľudia ťahajú na ďalšiu, pod betónovými stropmi sú tam pochované celé rodiny. Chalani to nemajú jednoduché. Na druhej strane je to určitá skúsenosť, ktorú potom vedia zúročiť v ďalšom pôsobení,“ zhodnotil.

