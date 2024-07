Žena chcela ísť pred štartom lietadla na toaletu: Otvorila NÚDZOVÉ dvere a spustila šmykľavku

Počas uplynulého týždňa sa stala kuriózna udalosť. Lietadlo spoločnosti Air China už čakalo na povolenie letovej prevádzky, aby mohlo začať rolovať na vzletovú dráhu, keď sa stalo niečo nečakané.

Ako na základe správy South China Morning Post informovali novinky.cz, jedna z cestujúcich chcela ešte pred štartom navštíviť toaletu.

V tom momente sa spustila aj evakuačná šmykľavka.

V prvých sekundách si nikto nič nevšimol. „Až keď vyskočila šmykľavka, letušky sa vydesili. Pasažierka mala slzy v očiach, keď sa dozvedela, že bude musieť zaplatiť odškodné,“ prezradil jeden z cestujúcich.

Let museli zrušiť a všetci cestujúci opustili stroj. Pomýlená žena mala čo vysvetľovať policajtom.

Podľa South China Morning Post môže lietadlo, ktoré malo aktivovanú šmykľavku, zostať uzemnené aj niekoľko dní. Technická kontrola a následné uvedenie do letuschopného stavu môže podľa typu lietadla stáť až 200-tisíc jüanov (vyše 25-tisíc eur).

Časť komentujúcich kladie vinu na plecia palubného personálu. Podľa nich letušky podcenili situáciu a pasažierom nevysvetlili, kde sa nachádza toaleta. Iní sa domnievajú, že ak žena poľahky otvorila núdzové dvere, môže ísť podľa nich o konštrukčnú chy­bu.

