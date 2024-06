Ženích zažil neuveriteľný ŠOK: Dvanásť dní po svadbe zistil, že jeho manželka je CHLAP!

Mladý Indonézan sa cez internet zoznámil s neznámou kráskou. Písali si, začali sa stretávať a o rok neskôr si povedali „áno“. Ako s odvolaním sa na South China Morning Post informujú novinky.cz, 26-ročný muž, ktorému médiá uviedli iba alias AK, rešpektoval, že jeho milovaná Adinda počas všetkých stretnutí nosila tradičné moslimské ošatenie doplnené o šatku na hlave. Neprišlo mu to divné. Považoval to totiž za jej oddanosť islamu.

Po roku došla reč na svadbu. Adinda tvrdila, že už nemá žiadnych príbuzných. Ako veno vraj aspoň prinesie päť gramov zlata. V úzkom kruhu ženíchovej rodiny sa napokon sobáš uskutočnil tento rok v apríli.

Krátko po svadbe začal ženích niečo tušiť. Nekonala sa ani „svadobná noc“. „Adinda odmietala komunikovať s jeho rodinou, stále doma nosila odev zahaľujúci celé telo a hľadala rôzne výhovorky, aby sa vyhla intímnemu kontaktu. Tvrdila napríklad, že jej je nevoľno alebo že má menštruačný cyklus,“ píšu novinky.cz.

Rozhodol sa preto pátrať na vlastnú päsť. Aké muselo byť jeho prekvapenie, keď sa dvanásť dní po sobáši dozvedel, že jeho milovaná nie je sirota.

Dopátral sa až k údajne mŕtvym rodičom. Prezradili mu, že jeho žena vlastne nie je žena, ale muž!

Ich syn sa totiž už od roku 2020 prezlieka do ženských šiat. Podvedený „ženáč“ okamžite utekal na políciu a chcel zrušiť sobáš.

Keď si pre podvodníka v ženských šatách prišli policajti, priznal sa, že sa chcel dostať k majetku podvedeného muža a že veno v podobe piatich gramov zlata bol len maskovací manéver. Pre podozrenie z podvodu mu teraz hrozia štyri roky za mrežami.

A ako to, že si 26-ročný muž nevšimol už skôr, že niečo nie je v poriadku? „Má vysoko postavený, žensky znejúci hlas,“ povedal jeden z policajtov s tým, že podvodník používal aj líčidlá. „Na svadobných fotkách skutočne vyzerá ako žena,“ uzavrel.

