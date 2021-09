Zdroj: TASR/František Iván Žiaci na základných školách budú počas vyučovania BEZ rúška: Mimo triedy s RÚŠKOM! Očakáva sa, že hlavný hygienik SR Ján Mikas by mohol vydať vyhlášku, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť budúci týždeň. 30. september 2021 Zo Slovenska

30. september 2021 Zo Slovenska Žiaci na základných školách budú počas vyučovania BEZ rúška: Mimo triedy s RÚŠKOM! Očakáva sa, že hlavný hygienik SR Ján Mikas by mohol vydať vyhlášku, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť budúci týždeň.

Žiaci na základných školách by v triedach počas vyučovania nemuseli nosiť rúška. V spoločných priestoroch chodieb a jedálne by mali mať prekryté dýchacie cesty.

Na štvrtkovom rokovaní sa na tom zhodlo konzílium odborníkov. Oznámila to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu Elena Prokopová. Očakáva sa, že hlavný hygienik SR Ján Mikas by mohol vydať vyhlášku, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť budúci týždeň.

Zmena by sa nemala dotknúť stredoškolákov, keďže odborníci predpokladajú, že majú viac kontaktov.

Pre nich povinnosť nosiť prekryté horné dýchacie cesty naďalej platí, rovnako však platia aj výnimky definované Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Prokopová však pripomenula, že ak dieťa má určité zdravotné prejavy ochorenia, napriek negatívnemu antigénovému testu do školy chodiť nemá. Poukázala aj na možnosť využitia PCR testovania v prípade príznakov zadarmo.

