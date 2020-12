1. december 2020 Správy Žiaci sa do škôl nevrátia ani pred Vianocami: Plán testovania neprešiel

Veľké otváranie škôl sa nekoná. Neprešiel ani plán ministerstva školstva na testovanie žiakov.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Stredoškoláci a žiaci 2. stupňa základných škôl sa do nich zatiaľ nevrátia. Plán ministerstva školstva na testovanie ústredným krízovým štábom v utorok neprešiel. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) musí plán prerobiť.

Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra. Uviedol to v utorok po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ), ktorým plán na návrat žiakov do škôl neprešiel.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR