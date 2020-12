1. december 2020 Politika Gröhlingovi dochádza trpezlivosť: Pretestovať všetkých žiakov, rodičov aj učiteľov nedokážeme!

Rezort školstva predložil na zasadnutie štábu plán návratu žiakov do škôl. Krajčí ale vidí riešenie v masívnom testovaní celej populácie.

Zlom v trpezlivosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) je na konci, uviedol to pred utorkovým rokovaním ústredného krízového štábu (ÚKŠ), ktorý sa má zaoberať aj návratom žiakov do škôl. Rezort školstva predložil na zasadnutie štábu plán návratu žiakov do škôl.

Návrat detí do škôl

„Je nerealizovateľné, aby sa všetci pretestovali, nedokážeme to urobiť,“ povedal Gröhling. Tvrdí, že požiadavka pretestovať všetkých na 100 percent, teda žiakov, učiteľov aj rodičov detí, je nerealizovateľná. „Oslovili sme samosprávy, zriaďovateľov, aby nám pomohli s realizáciou. Ale nie je možné, aby sme otestovali niekde okolo 1,5 milióna ľudí,“ povedal minister s tým, že pripravili návrh, ktorý bol odporúčaný zo strany epidemiológov.

Z návrhu vyplýva, že dohodli hranicu 70 percent, ktorá by stačila na to, aby sa škola otvorila.

Na rokovanie priniesol Gröhling plán, na základe ktorého by sa cez víkend mohlo začať pilotne testovať. Do „pilotného projektu“ sa má podľa ministra zapojiť len pár desiatok škôl, predovšetkým na západe krajiny. „Tie by sme vedeli počas víkendu pretestovať. Potom by sme sa pozreli na to, ako to funguje, a vedeli by sme to upraviť v januári,“ poznamenal minister. Podľa Gröhlinga by sa do škôl mali vrátiť najmä žiaci na západe Slovenska. Minister si nevie predstaviť, ako by zadali povinnosť pretestovať všetkých. To, či návrh prejde, zatiaľ komentovať nechcel.

Masívne testovanie

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) predpokladá, že pri otvorení škôl sa určite zhorší epidemiologická situácia. Uviedol, že keď sa v jeden deň pretestuje akákoľvek skupina antigénovými testami, napríklad deti v školách, na druhý deň môže byť situácia úplne iná.

„Z tohto dôvodu, keď otvoríme školy a budeme nejakým spôsobom zmierňovať kritériá pretestovania detí a rodičov, tak v podstate uvoľníme plombu a v školách sa nám to začne šíriť,“ komentoval s tým, že málo frekventované a málo ambiciózne testovanie nepomôže udržať aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Krajčí tvrdí, že minister školstva dostal iné zadanie, ako je plán, ktorý predložil. „Dostal iné zadanie, aby pomohol s celoplošným testovaním,“ uviedol.

Riešením je podľa neho masívne testovanie celej populácie. Chce sa preto pýtať, ako by mal v praxi fungovať návrh ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), podľa ktorého by sa mohlo antigénovou metódou pretestovať 70 percent žiakov.

Pokiaľ podľa šéfa rezortu zdravotníctva nebude testov dostatok, budú sa môcť testovať len najohrozenejšie skupiny, ako sú nemocnice, rizikové regióny či napríklad zariadenia sociálnych služieb. Slovensko má podľa neho k dispozícii ešte niekoľko miliónov testov. Doplnil, že vysoký počet vykonaných antigénových testov za utorok môže byť výsledkom dát z predchádzajú­cich dní.

Mikas má otázky

Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa predstavuje návrat detí do škôl riziko šírenia infekcie novým koronavírusom. Zvýši sa aj mobilita ľudí.

„Cieľom všetkých je, aby sa žiaci a študenti dostali do škôl, ale musíme pragmaticky pozerať na situáciu a zhodnotiť toto riziko,“ povedal Mikas. K plánu návratu detí do škôl ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) má hlavný hygienik viacero otázok. Chce si počkať na diskusiu na krízovom štábe.

Epidemiologická situácia podľa Mikasa na Slovensku stále nie je zvládnutá. „Ak chceme mať pokojné Vianoce, tak sa musíme vyvarovať nástrahám,“ podotkol.

Deti patria do škôl. Každý deň, ktorý trávia doma, im sťaží napredovanie v štúdiu. Už ich viac nemôžeme držať doma, dlžíme im kvalitné vzdelanie. Posted by Richard Sulik on Tuesday, December 1, 2020

