3 Galéria Zdroj: TASR/Adriána Hudecová Žiadne ŠIBI RYBY, ale hor sa na lyže: Na Štrbskom Plese sa stále dá lyžovať! FOTO Desiatky ľudí vymenili veľkonočnú šibačku za jarnú lyžovačku na Štrbskom Plese. 10. apríl 2023 han Zo Slovenska

Šéf tamojšieho lyžiarskeho strediska Peter Tomko pre TASR potvrdil, že aj napriek nevyspytateľnému aprílovému počasiu sú s návštevnosťou počas Veľkonočného pondelka spokojní.

„Veľká noc, čo sa týka snehových podmienok, je výnimočná, pretože aj keď je taký vysoký dátum, žiadne miesto na zjazdovke nemáme také, kde by sa zem hlásila k jari,“ uviedol Tomko s tým, že podmienky na lyžovanie sú tak aktuálne stále veľmi dobré.

Počas dňa na Štrbskom Plese opäť snežilo, väčšie zrážky boli na vrcholovej stanici pri Chate pod Soliskom, počasie tak skôr pripomínalo zimu než prichádzajúcu jar. „Patrí to k tomuto aprílovému obdobiu, už je to tak, že päť minút svieti slnko a je teplo a päť minút sneží a fúka, nie je to nič výnimočné,“ zhodnotil Tomko.

Stále sa dá lyžovať

Lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese bude zrejme v plnej prevádzke až do 23. apríla. V závere mesiaca a začiatkom mája sa v prípade vhodných poveternostných podmienok bude dať lyžovať už len počas víkendov. Čo sa snehových podmienok týka, lyžiarska sezóna je podľa Tomka vydarená.

„Od začiatku vianočných sviatkov, keď sme sprevádzkovali celé stredisko, sneh drží na zjazdovkách až doteraz,“ dodal s tým, že na Štrbskom Plese sa lyžuje nepretržite od 10. decembra 2022.

Okrem lyžiarov sa na Štrbskom Plese objavilo počas dňa aj množstvo peších turistov, bežkárov či skialpinistov. „Sme na prázdninách v podhorí a prišli sme si ešte trochu užiť sneh, u nás ho veľa počas roka nebolo,“ uviedla pre TASR Lenka z Hlohovca, ktorá prišla na Štrbské Pleso na sánkovačku s rodinou.

Návrat ľudí do hôr

Veľkonočné sviatky hodnotí prevádzkovateľ tatranských stredísk i viacerých ubytovacích a gastrozariadení pozitívne. „Veľká noc patrí medzi také posledné vrcholy zimnej sezóny. Potvrdzuje sa, že ľudia sa aj v tomto období vracajú do hôr, vyťaženosť ubytovacích kapacít bola cez 90 percent,“ zhodnotil hovorca Tatry Mountain Resorts Marián Galajda.

Dodal, že lyžovať sa bude dať po Veľkej noci aj v Tatranskej Lomnici, avšak už len počas víkendov a vo vyšších polohách od Lomnického sedla po Štart. „Na najvyššie položenej zjazdovke v Lomnickom sedle je aktuálne jeden a pol metra snehu, v posledných dňoch ešte niečo prisnežilo, ak sneh vydrží, tak lyžovať by sme chceli ešte počas prvých májových víkendov,“ uzavrel Galajda.

