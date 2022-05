Zdroj: TASR/Martin Baumann Žigo Pálffy, ŽIVIÓ: Jeden zo slovenských hokejových "bohov" oslavuje päťdesiatku! Všetko najlepšie! Dnešný deň, teda 5. mája patrí bývalému špičkovému a legendárnemu hokejistovi Žigmundovi Pálffymu. Práve tento skvelý útočník oslavuje 50. narodeniny. 5. máj 2022 han Hokej

5. máj 2022 han Hokej Žigo Pálffy, ŽIVIÓ: Jeden zo slovenských hokejových "bohov" oslavuje päťdesiatku! Všetko najlepšie! Dnešný deň, teda 5. mája patrí bývalému špičkovému a legendárnemu hokejistovi Žigmundovi Pálffymu. Práve tento skvelý útočník oslavuje 50. narodeniny.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Žigmund Pálffy oslavuje vo štvrtok 50. narodeniny. Bývalý úspešný hokejový reprezentant a hráč NHL sa narodil v Skalici a hoci s ňou spojil aj kusisko športového života, svet bol pre jeho výnimočný talent malý.

V akomkoľvek tíme sa objavil, pútal pozornosť štýlom hry, jej videním, ľahkosťou v zakončení i nenapodobiteľnými prihrávkami. Majster sveta z roku 2002 patril k hokejistom, ktorí povýšili najrýchlejší kolektívny šport na umenie.

Začínal s futbalom

Manželom Alžbete a Žigmundovi Pálffyovcom sa šesť rokov po dvoch dcérach – volejbalistkách dvojičkách Alžbete a Alene – 5. mája 1972 narodil syn Žigmund. Ako chlapec začínal s futbalom, hokej bol pre neho pridružená, ale obľúbená športová aktivita. V žiackych kategóriách ho dvakrát vyhlásili za najlepšieho futbalistu skalického okresu.

V piatej triede základnej školy sa musel rozhodnúť, či dá prednosť futbalu alebo hokeju, v Skalici totiž v tom čase otvorili hokejovú triedu. Od začiatkov žiackej a dorasteneckej kariéry ho pravidelne vyhlasovali za najlepšieho strelca a hráča aj napriek tomu, že často nastupoval proti starším protihráčom.

Najprv za Skalicu

S mužským hokejom začal v materskom klube v Skalici, ktorý pôsobil vo vtedajšej Slovenskej hokejovej lige. Pálffy v nej vyčnieval a vo veku 18 rokov prestúpil pred sezónou 1990/1991 do klubu AC Nitra v najvyššej federálnej súťaži. Pod Zoborom vytvoril ofenzívnu dvojicu s Jozefom Stümpelom, s ktorým si neskôr zahral aj v Los Angeles Kings, Slavii Praha a v slovenskej reprezentácii.

Potom Dukla

Pálffyho kroky potom viedli do Trenčína. Dukla aj vďaka jeho 74 bodom vrátane play off dosiahla v sezóne 1991/1992 titul vo federálnej lige. Pálffy sa stal najproduktívnejším hráčom súťaže a toto prvenstvo zopakoval aj v nasledujúcej sezóne, v ktorej nazbieral 79 bodov za 38 gólov a 41 prihrávok.

NHL a Lillehammer

Výnimočný hokejový talent neprehliadli ani skauti NHL. V roku 1991 ho draftoval klub New York Islanders v 2. kole z celkového 26. miesta. Na prvý zápas v najprestížnejšej hokejovej lige nastúpil 7. januára 1994 proti Calgary.

V sezóne 1993/1994 nastúpil v piatich zápasov a medzi prvých päť ligových štartov vtesnal účasť na ZOH v Lillehammeri, na ktorých sa stal najproduktívnejším hráčom.

Prvý gól v NHL strelil 21. januára 1995, keď dvakrát skóroval proti Floride. V nasledujúcej sezóne 1995/1996 sa so 43 gólmi a 44 asistenciami (celkovo 87 bodov) stal najlepším strelcom a zároveň najproduktívnejším hráčom „ostrovanov“.

Obe prvenstvá zopakoval aj v sezóne 1998/1999, keď zaznamenal 50 bodov (22+28). V organizácii NY Islanders pôsobil do roku 1999, no ani raz si nezahral v play off.

Zdroj: TASR