23. január 2021 Rôzne Zima ani zďaleka nekončí. Už cez víkend sa môžeme tešiť na JADRANKU!

Teploty na Slovensku pripomínali v závere pracovného týždňa skôr jarné počasie a prekonávali netradičné hodnoty. Nával zimy a snehu sa ešte nekončí.

Zdroj: TASR/AP

Na druhú polovicu januára je pomerne nezvyčajné, aby počas dňa teploty stúpali nad hranicu +10 °C. Piatkové maximálne teploty sa totiž pohybovali od +12 do +15 °C. Takémuto takmer jarnému počasiu ale odzvoní už počas víkendu a aj v úvode budúceho týždňa, informuje iMeteo.sk.

Príde tzv. Jadranka

Cez naše územie v priebehu soboty začne postupovať studený front, za ktorým k nám opäť začne prenikať chladnejší vzduch. Pre milovníkov zimného počasia je potešujúca správa tá, že nás čaká príchod tzv. Jadranky, ktorá príde už v chladnejšom vzduchu a prinesie na naše územie výdatnejšie sneženie.

„Takzvanou Jadrankou nazývame tlakovú níž, ktorá v zimnom období prichádza do našej oblasti z Jadranského mora. Tu sa na postupujúcom studenom fronte v priebehu víkendu prehĺbi nová tlaková níž a tá postúpi cez Chorvátsko a Maďarsko až do našej oblasti,“ informuje iMeteo.sk.

Táto tlaková níž tak v studenom vzduchu zabezpečí dostatok vlhkosti, ktorá sa bude prejavovať na zrážkach, ktoré by aj v nižších polohách mali byť vo forme sneženia.

Sobota bude zo začiatku pršaná a veterná na mnohých miestach Slovenska. Zrážky sa na snehové začnú meniť v noci zo soboty na nedeľu, kedy príliv chladného vzduchu za studeným frontom postupne zníži hranicu sneženia aj do nížin. Vlna sneženia nás však čaká v nedeľu večer.

Bude opäť snežiť

Od juhozápadu by sa na celom našom území, vrátane nížin a Bratislavy malo rozsnežiť a bude to výdatnejšie sneženie. V nížinách by v pondelok ráno malo ležať od 5 do 10 cm snehu, v oblasti stredného a východného Slovenska môže za noc na pondelok a počas pondelka pripadnúť až okolo 20 cm snehu.

Tejto snehovej nádielke však ešte nebude koniec. Ďalšia snehová chumelica nás čaká v utorok a v stredu, kedy sneženie zasiahne predovšetkým stredné a východné Slovensko, kde môže priniesť ďalších 10 až 20 cm.

Po veľmi teplých dňoch nás tak čaká ochladenie a príchod výraznejšej vlny sneženia, ktorá prinesie na naše územie ďalšiu nádielku novej snehovej pokrývky.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk