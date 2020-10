Zľahčoval koronavírus, teraz má pozitívny test: Trump s manželkou sa nakazili COVID-19!

Šéf Bieleho domu sa nakazil koronavírusom. S manželkou idú okamžite do karantény.

Americký prezident Donald Trump a jeho manželky Melania majú pozitívne testy na nový druh koronavírusu. Šéf Bieleho domu to oznámil v piatok na Twitteri.

„Dnes večer (vo štvrtok) sme s @FLOTUS (prvá dáma) mali pozitívny test na COVID-19. Okamžite začneme s karanténou a liečbou. SPOLU sa z toho dostaneme!“ napísal Trump.

Trump krátko predtým potvrdil, že jeho spolupracovníčka Hope Hicksová mala pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Dodal, že vo štvrtok spolu s manželkou absolvovali testy.

„Mala pozitívny test, práve som sa to dozvedel,“ povedal Trump vo štvrtok večer v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News. Hicksová je podľa neho pracovitá a na tvári nosí ochranné rúško. Keďže s Hicksovou trávi veľa času, preto on i Melania absolvovali testy.

Hicksová v poslednom období absolvovala niekoľko ciest s prezidentom vrátane utorkovej prezidentskej predvolebnej debaty v Clevelande. Podľa televízie CNN bola v stredu na palube prezidentskej helikoptéry Marine One spolu s ďalšími Tumpovými blízkymi spolupracovníkmi vrátane jeho zaťa Jareda Kushnera. Ochorenie COVID-19 u Hicksovej potvrdili vo štvrtok.

Začiatkom mája mala pozitívny test Katie Millerová, hovorkyňa amerického viceprezidenta Mikea Pencea. Koncom júla sa nakazil Trumpov bezpečnostný poradca Robert O'Brien.

Koronavírusom SARS-CoV-2 sa v USA od začiatku pandémie nakazilo už viac ako 7,2 milióna ľudí a vyše 207-tisíc nákaze podľahlo.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!