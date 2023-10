Zdroj: Shutterstock.com Značka Head & Shoulders spúšťa spolu s OZ Psychin kampaň proti šikanovaniu #HoreHlavu Mnohí žiaci a študenti sa počas školského roka tešia na stretnutia so spolužiakmi a kamarátmi, avšak pre niektorých to môže byť obdobie veľkého stresu. Výskumy potvrdzujú narastajúci výskyt šikany. S týmto negatívnym javom sa v súčasnej dobe stretáva takmer každá škola*. 3. október 2023 Tlačové správy

3. október 2023 Tlačové správy Značka Head & Shoulders spúšťa spolu s OZ Psychin kampaň proti šikanovaniu #HoreHlavu Mnohí žiaci a študenti sa počas školského roka tešia na stretnutia so spolužiakmi a kamarátmi, avšak pre niektorých to môže byť obdobie veľkého stresu. Výskumy potvrdzujú narastajúci výskyt šikany. S týmto negatívnym javom sa v súčasnej dobe stretáva takmer každá škola*.

Aj preto sa značka Head & Shoulders spojila s občianskym združením PsychIN, aby pomáhali širokej aj odbornej verejnosti úspešne predchádzať šikane a efektívne zastavovať šikanovanie detí i mladých ľudí. A vďaka prebiehajúcej kampani #HoreHlavu im môžete pomôcť aj vy.

Pod pojmom šikana sa rozumie široký okruh násilného správania, ktorého zámerom je ohrozenie, zastrašovanie, poníženie či iné ublíženie dieťaťu alebo skupine detí. Podľa posledných prieskumov Centra vedecko-technických informácií SR, sa s problémom šikany stretla väčšina škôl – až 86,3 %.*

Jedným z možných dôvodov na šikanu môže byť aj výskyt lupín. Žiaci a študenti trpiaci lupinami môžu byť podľa medzinárodnej štúdie z roku 2020 šikanovaní až 2× častejšie. Lupiny sú bežné kožné ochorenie, ktoré postihuje každého druhého z nás a dá sa liečiť. Keďže je však viditeľné a mnohí si ho spájajú so zlou hygienou, môže sa stať zdrojom šikanovania. Z praxe odborníkov vieme, že šikana môže mať celoživotný negatívny vplyv na duševné zdravie, a preto by nemala byť nikdy akceptovaná, bez ohľadu na dôvod.

Pomôžte bojovať proti šikane aj vy!

Značka Head & Shoulders spojila svoje sily s občianskym združením PSYCHIN, ktoré sa zameriava na boj proti šikanovaniu a spustila kampaň #HoreHlavu. Za každý výrobok Head & Shoulders zakúpený na Slovensku v období od 01. do 31. 10. prispejeme 0,10 EUR Inštitútu duševného zdravia a pohody, o. z. – PSYCHIN, ktoré financie využije na vzdelávanie detí aj odborníkov pracujúcich s deťmi, šírenie osvety, tvorbu edukačných materiálov a videí, ktoré pomáhajú v náročných situáciách spojených so šikanou. Viac informácií získate na stránke https://mojsvet-pg.sk/hs.

„Ako značka veríme, že by mladým ľuďom nemalo nič brániť v tom, aby sa cítili sebavedomo a užívali si život naplno. Aj preto chceme využiť našu platformu a aktivity na to, aby sme pomohli bojovať proti stigme a podporili vzdelávanie, informovanosť a zmenu v spoločnosti v oblasti šikanovania,“ povedala Helene Graffner, riaditeľka komunikácie Head & Shoulders v Európe.

Ivana Matejovič z Inštitútu duševného zdravia a pohody PSYCHIN hovorí, že šikanovanie si treba pozorne všímať a deti i učiteľov vzdelávať: „Zdravotné problémy obmedzujú deti a ich život a je neprípustné, aby sa stali naviac aj príčinou šikanovania. Práve naopak, snažíme sa učiť deti aj dospelých, byť voči sebe vnímaví a vedieť byť si navzájom podporou, i keď nás trápia odlišné problémy. V našom oz PSYCHIN vedieme kolektívy aj k tomu, že šikanovanie je neakceptovateľné aj pri nepriamej účasti,“ a tiež zdôrazňuje, že „v škole deti trávia mnoho času svojho života, a preto by to malo byť pre všetky deti bezpečné prostredie. Vďaka našej práci nájdu mladí ľudia v sebe silu postaviť sa za to, čo je správne, a navzájom sa podporovať. Preto sme veľmi vďační za projekt značky Head & Shoulders #HoreHlavu, ktorý dopomôže posilniť postavenie mladých ľudí a zmeniť ich postoje s cieľom odstrániť šikanovanie a zabezpečiť, aby sa v škole cítili neohrozene.“

* https://www.minedu.sk/…tt/17683.pdf

Zdroj: Head & Shoulders