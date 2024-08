21. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Známa banka ohlásila NEPOPULÁRNU zmenu: Obľúbená služba definitívne KONČÍ Jedna z bánk sa rozhodla ukončiť populárnu službu. Na jej využitie ostávajú klientom posledné dni.

Klienti Poštovej banky mohli dlhodobo využívať obľúbenú cashback službu s názvom Peniaze s5. Banka však najnovšie informovala, že túto službu ruší.

Služba fungovala jednoducho. U vybraných obchodníkov stačilo za niektoré ponuky zaplatiť kartou a ušetrené peniaze vo výške prezentovanej zľavy sa klientovi pripísali späť na účet.

Koniec služby v banke

„Od 1. 7. 2024 upravujeme podmienky súvisiace s ukončením programu Peniaze s5, ktorý využívate na získavanie zliav u vybraných obchodníkov, pretože k 1. 9. 2024 dôjde k ukončeniu poskytovania tohto programu,“ informuje Poštová banka.

Klienti môžu zľavy u obchodníkov využívať už len do 31. augusta. Od 1. septembra budú účty konta Peniaze s5 deaktivované.

Všetky získané odmeny budú klientom pripísané na účet najneskôr do 15. septembra.

Môžete si presunúť účet

Ak ste si tento benefit obľúbili, Poštová banka má pre vás riešenie. „Ak by ste chceli využívať program Peniaze s5 aj naďalej, môžete si presunúť svoj účet do 365.bank, ktorá je súčasťou našej bankovej rodiny. Presun účtu pre vás znamená, že si so sebou zoberiete svoje pôvodné číslo účtu a dokonca aj všetky nastavené pravidelné platby – trvalé príkazy aj inkasá či ostatné produkty, ako napr. pôžičku či sporenia. Okrem novej 365 karty získate aj nový internet banking a aplikáciu, v ktorej nájdete program Peniaze s5. Vybrať si môžete Účet zadarmo alebo Účet plus s balíkom plným výhod. Informujte sa o presune účtu z Poštovej banky do 365.bank v pobočkách 365.bank,“ dodala banka.

