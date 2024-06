18. jún 2024 TOS Magazín Ona Známa komička sa rozhodla CVIČIŤ: Nerobí to kvôli postave, no výsledky sú NEPREHLIADNUTEĽNÉ! Slovenská stand-up komička Simona Salátová si cvičenie nevie vynachváliť. Okrem toho zmenila aj svoj jedálniček. Ako teraz vyzerá?

Simona Salátová začala s cvičením pred niekoľkými mesiacmi. Ako pripomína portál Koktejl.sk, komička prízvukovala, že to nerobí primárne kvôli chudnutiu, ale kvôli zdraviu. Zhodené kilá sú pre ňu príjemný bonus navyše.

Psychická pomoc

„Robím si fotky v posilke ako päťdesiatnici v kríze stredného veku, ale teším sa, že vďaka cvičeniu sa mi mení mentálne nastavenie a mám pocit, že zvládnem viac. Že skôr mi cvičenie pomáha psychicky ako fyzicky. Prečo mi to takto nikto nepovedal už dávno? Asi by som mu aj tak neverila. Človek proste musí na to prísť sám,“ uviedla nedávno na sociálnej sieti.

Zmena jedálnička

Okrem cvičenia zmenila aj svoju stravu. „V tomto prípade sa venujem aj proteínom, lebo tie mi robia dobre. Som po nich dlhšie sýta, tvoria svaly a ešte ich aj múdri ľudia odporúčajú,“ poznamenala. Na sociálnej sieti zdieľa recepty na chutné bomby „bez výčitiek“.

Zmenu a to poriadnu bádať už aj na postave komičky. Veď presvedčte sa sami v pripojenej galérii.

Ide jej karta

Simone v poslednej dobe ide karta. Koncom minulého roka sa vydala za svojho dlhoročného partnera, taktiež komika Joea Trendyho. Stand-up comedy špeciál Simona: Donaha! ovládol televízny Silvester, takže podľa všetkého klape všetko aj v pracovnej oblasti.

Komička to ale vo svojom živote v minulosti vôbec nemala ľahké. Zažila hororové detstvo či ťažký rozvod. Narážkam musela čeliť aj kvôli kilám navyše.

Známa je predovšetkým kauza s Filipom Sulíkom, synom známeho politika. Ten Simonu nazval tučnou sviňou…

