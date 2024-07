9. júl 2024 Rastislav Búgel Kultúra Známa moderátorka aj mladučký TALENT: Legendárny Modus koncertuje vo VYNOVENEJ zostave! Legendárna slovenská kapela nedávno privítala nové členky. Speváčkou je známa moderátorka. Za bicie sa posadil mladý talent.

Slovenskú hudobnú skupinu Modus snáď netreba predstavovať. Kapelou, ktorá vznikla už v roku 1967, prešlo množstvo známych mien. Za všetkých spomeňme napríklad Mira Žbirku, Jána Lehotského či Mariku Gombitovú.

Pokračujú ďalej!

V poslednom období zasiahli kapelu viaceré smutné správy. V marci zomrel jeden zo zakladateľov Modusu Ľubo "Kyslík“ Stankovský. V septembri 2023 naposledy vydýchol aj jej bývalý spevák Jozef Paulíni.

„Milí priatelia, tak ako si to želal aj náš Kyslík, ideme ďalej a predstavujeme vám nové posily Modusu,“ informovala pred časom kapela.

„Na bicích sa predstaví mladá a talentovaná Nikoleta Šurinová a novou speváčkou bude veľmi šikovná Martina Comisso. Tešíme sa z novej energie, ktorú do kapely priniesli a veríme, že nás v tejto zostave čaká veľa zaujímavých vecí,“ dodal Modus.

Nové členky v zostave

Martina Comisso je známa slovenská moderátorka, ktorú diváci poznajú napríklad z vysielania rádií Jemné, Okey či Viva a z relácie Showbiz televízie TA3. Najnovšie ju fanúšikovia môžu vidieť a počuť aj na koncertoch skupiny Modus.

„Keď mi zavolal Juraj Zaujec, či pôjdem do Modusu, celý deň som mala perfektný. Hovorím si, aj keby to nevyšlo, cením si len to, že niekto mi v hudbe verí a myslel na to, ako môžem byť niekde prínosom a obohatením. Nielen ako speváčka, ale aj po ľudskej stránke. Niekedy jednoducho potrebujete k sebe človeka, ktorý vás potiahne a vy na oplátku jeho. Veď, nie sme stvorení na to, aby sme všetko ťahali sami. Ďakujem samozrejme za prijatie v celej kapele, Jankovi Balážovi, že to odklepol, ale Jurajovi dávam kredit za to, že rieši a cíti veci tak, ako máloktorý muzikant na Slovensku,“ prezradila moderátorka a dnes už aj speváčka Modusu na Facebooku.

Mladučký talent

Za bicími sedí Nikoleta Šurinová. Ide o mladučkú víťazku šou Česko Slovensko má talent. Súťaž v roku 2018 ovládla ešte ako 11-ročná.

„Viem, že som v poslednej dobe nebola veľmi aktívna a už ste sa ma viacerí pýtali, či som s bubnovaním neskončila. Škola a iné súkromné aktivity našej rodiny ma trochu utlmili vo vydávaní nových coverov. Ale to neznamenalo, že som zanevrela na bicie. Neviem si predstaviť, že by som prestala bubnovať navždy. A v tom mi prišla nečakane ponuka hrať v legendárnej kapele Modus, ktorá je na scéne už viac ako 50 rokov. Toto som jednoducho nemohla odmietnuť. Je to pre mňa fantastická príležitosť hrať v 17-tich rokoch so skvelými hudobníkmi. Teším sa na nové skúsenosti a zážitky, ktoré ma čakajú,“ uviedla koncom júna ešte len 17-ročná bubeníčka.

