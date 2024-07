14. júl 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Predražené ceny v Chorvátsku? Ministrovi už došla trpezlivosť! TOTO si o tom celom myslí V posledných rokoch sa v médiách objavuje čoraz viac správ o rastúcich cenách v Chorvátsku. Tamojší minister sa rozhodol, že už nebude mlčať.

Isto ste si to všimli aj vy. S príchodom letnej sezóny sa počas posledných rokov množia správy o predraženom Chorvátsku. Zvýšené ceny spomínajú v rôznych cestovateľských facebookových skupinách aj samotní dovolenkári. Niektorí obchodníci to jednoducho preháňajú a dvíhajú ceny do závratných výšok.

Hoci, ako sme sa sami presvedčili v Dubrovníku, vyhnúť sa vysokým cenám je pomerne jednoduché, nájdu sa aj prípady, kedy prevádzkovatelia podnikov pripravia turistickú „pascu“ a dovolenkári potom len neveriacky pozerajú na účet.

Extrémne vysoký účet

Portál Heute nedávno upozornil na prípad Viedenčana, ktorý za tri alkoholické nápoje, ryby a hranolky zaplatil na ostrove Lošinj takmer 150 eur.

Chorvátsky portál DANAS sa na problematiku pozrel bližšie.

„Prehnali sme ceny alebo všetko nafukujú zahraniční influenceri?,“ pýta sa v titulku svojho článku.

„Stalo sa Chorvátsko príliš drahé? V týchto dňoch o tom píšu rakúske, nemecké a slovinské médiá. 1000 eur na týždeň na osobu stojí dovolenka pri Jadrane, vypočítali v rakúskom denníku, Slovinci v POP TV hlásia, že reštaurácie a obchody zdraželi, nemeckí štatistici, že Španielsko, Portugalsko a Grécko sú lacnejšie ako Chorvátsko,“ píše server.

Vinia „konkurenčné“ krajiny

DANAS sa preto obrátil na ministra cestovného ruchu Tončiho Glavinu. „Každý rok sa každá z turistických krajín snaží svojich občanov motivovať, aby zostali vo svojej krajine, alebo sa ich snaží prilákať od priameho konkurenta, akým sme my. Potom sa v médiách objavujú rôzne titulky,“ vraví minister.

„Niekedy ide o ceny, niekedy o ryby, inokedy morské plody. Konkurencia využije každú príležitosť na získanie výhody,“ dodal.

Server napríklad upozornil na TikTok profil, ktorý točí videá o premrštených cenách v Chorvátsku. „Pozor! Pozor! Toto je falošný profil, ktorý vlastní štát Srbsko,“ cituje jeden z komentárov na spomínanom profile.

Takto to vidí minister!

Tonči Glavina zareagoval aj na prípad vyššie spomenutého Rakúšana. Podľa neho si treba uvedomiť, že Chorvátsko už nie je takpovediac „treťotriednou“ turistickou destináciou.

„Na mnohých trhoch bolo v predchádzajúcich rokoch Chorvátsko vnímané ako lacná destinácia masového turizmu. To však nie sme, neboli sme a ani nechceme byť. A samozrejme chceme byť veľmi konkurencieschop­ní,“ odkázal všetkým, ktorí sa sťažujú na ceny v Chorvátsku.

