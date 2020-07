5. júl 2020 Zo Slovenska Zo stojaceho auta so zatvorenými oknami sa na slnku stáva skleník

Stačí 15 minút v horúcom pekle a môže sa stať najhoršie. Pozor si dávajte aj na dlhé cesty bez klimatizácie s otvoreným oknom.

Zo stojaceho auta so zatvorenými oknami sa na slnku stáva skleník, v ktorom veľmi rýchlo stúpa teplota vzduchu. Ten sa môže počas jednej hodiny prehriať na 60 až 70 stupňov Celzia.

15 minú pekla

Zdravotnícki záchranári prízvukujú, že takúto vysokú teplotu živý organizmus nemôže zniesť. Postupne so zohrievaním vzduchu sa zohrieva aj organizmus, a to do 40,5 až 41 stupňov. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová doplnila, že pri takejto vysokej teplote už začnú zlyhávať základné životné funkcie – vedomie, dýchanie a krvný obeh.

„Smrť organizmu v niektorých prípadoch môže nastať už po 15 až 20 minútach strávených pri extrémne vysokej teplote vzduchu. V žiadnom prípade nie je preto bezpečné nechávať v uzamknutom aute deti, starých a bezvládnych ľudí, ale ani zvieratá, ktoré sa bez pomoci nedokážu dostať z auta von,“ apelovali záchranári.

Aj počas dlhej cesty v aute bez funkčnej klimatizácie pri otvorených oknách s prísunom čerstvého vzduchu môže podľa záchranárov nastať prehriatie organizmu, ktoré sa prejaví s odstupom niekoľkých hodín zvýšenou telesnou teplotou až horúčkou, bolesťami hlavy, vracaním a celkovou slabosťou.

„Môžeme dostať úpal. Veľmi dôležité v takomto prípade je dopĺňanie tekutín už počas cesty, aby organizmus mal šancu sám sa ochladzovať potením,“ dodala Krčová s tým, že dehydratácia, teda nedostatok tekutín v organizme, urýchľuje prehrievanie organizmu.

Ilustračný obrázok

Zdroj: TASR