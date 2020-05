Zomrel obľúbený americký herec a komik. Hviezdil v sitcomoch Seinfeld či Dvaja z Queensu

Svoju kariéru komika i kariéru na filmovom plátne odštartoval v 60. rokoch minulého storočia s manželkou.

Vo veku 92 rokov zomrel americký herec a komik Jerry Stiller. O jeho smrti informoval v pondelok médiá jeho syn Ben Stiller, ktorý je taktiež známym a úspešným hollywoodskym hercom, uvádza agentúra DPA.

„S ľútosťou oznamujem, že môj otec Jerry Stiller zomrel z prirodzených príčin. Bol to skvelý otec i starý otec a približne 62 rokov oddaný manžel Anny (matky Bena Stillera)… Bude nám veľmi chýbať,“ napísal na Twitteri.

Jerry Stiller svoju kariéru komika i kariéru na filmovom plátne odštartoval v 60. rokoch minulého storočia s manželkou Anne Mearaovou, s ktorou spoločne písali i predvádzali napríklad komediálne výstupy, pripomína agentúra AFP.

Jerry Stiller bol však známy najmä vďaka úlohám v amerických sitcomoch Seinfeld či Dvaja z Queensu. Po boku svojho syna Bena, ktorý je dlhé roky úspešným hollywoodskym hercom i scenáristom a na svojom konte má viac ako 50 filmových postáv, si zahral napríklad tiež v komédiách Zoolander či Tesne vedľa.

S manželkou Anne Mearaovou, ktorá zomrela v roku 2015 ako 85-ročná, mali dve deti. Okrem spomínaného syna Bena aj o štyri roky staršiu dcéru Amy, povolaním taktiež herečku.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5