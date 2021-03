Zdroj: TASR/Pavol Zachar Zoroslav Kollár popiera podplácanie obvineného riaditeľa SIS V prípade obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského nie sú podľa jeho obhajkyne Evy Mišíkovej žiadne dôvody na väzobné stíhanie. 12. marec 2021 Krimi

12. marec 2021 Krimi Zoroslav Kollár popiera podplácanie obvineného riaditeľa SIS V prípade obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského nie sú podľa jeho obhajkyne Evy Mišíkovej žiadne dôvody na väzobné stíhanie.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Uviedla to v piatok v budove Prezídia Policajného zboru (PPZ), kde sa dostavila na úkon s klientom.

Dôvody väzby nevidí

„Dnes bude ešte jeden úkon, ktorý som včera namietala, že nebol vykonaný. Takže počkáme si na výsluch a na ďalší postup prokurátora. Pokiaľ by podávali návrh na vzatie do väzby, tam podľa môjho názoru nie sú žiadne dôvody väzby a ešte je otázka ďalšieho materiálneho znaku, a to dôvodnosti trestného konania,“ zdôraznila.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zatiaľ nedostala žiadosť o pozbavenie povinnosti mlčanlivosti riaditeľa SIS, ktorého vo štvrtok (11. 3.) zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA).

„Nemôžeme riadne uplatňovať právo na obhajobu vrátane listinných dôkazov, ktoré preukazujú, že na tomto konaní, ktoré je predmetom skutku, môj klient sa nijakým spôsobom nepodieľal. Ale nemôže tieto skutočnosti uvádzať vo svojej výpovedi, pokiaľ zbavený mlčanlivosti nebude,“ upozornila v tejto súvislosti Mišíková.

Podľa jej názoru mal vyšetrovateľ o zbavenie mlčanlivosti žiadať urgentne, pretože ide nielen o príslušníka SIS, ale o riaditeľa, ktorému sa dáva za vinu, že zneužil svoju právomoc.

Kollár úplatok popiera

Podnikateľ Zoroslav Kollár popiera obvinenia, že by mal podplácať obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, aby ho tajná služba nesledovala. Médiám to po výsluchu uviedol jeho obhajca Martin Berec.

„My sme sa vyjadrili, že Pčolinského ani Borisa B. (bývalý námestník SIS) nepoznáme a nevieme si to vysvetliť. Ale nekomentovali sme ani výpovede. My sme ich dokonca ani nevideli, keďže nám ich vyšetrovateľ odmietol sprístupniť. Videli sme len uznesenie o vznesení obvinenia a iné dôkazy sme nevideli,“ povedal advokát.

Mocenská hra?

Šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) vníma zadržanie Vladimíra Pčolinského ako snahu zbaviť ho funkcie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). „Myslím si, že je to mocenský zápas,“ uviedol minister po piatkovom rokovaní vlády.

„Dúfam, že po tom, keď bude riaditeľ SIS zbavený mlčanlivosti, tak sa dozviete zaujímavé informácie, ktoré vás možno prekvapia,“ zdôraznil.

Dočasné postavenie šéfa SIS mimo služby považuje vzhľadom na zadržanie za správne. Na prezidentku apeluje, aby po prijatí žiadosti čím skôr Pčolinského pozbavila aj povinnosti mlčanlivosti.

Krajniak zadržanie vníma ako spravodajskú hru. „Niekomu veľmi nevyhovovalo, že SIS posielala opakovane oprávneným osobám veľmi nelichotivé informácie,“ podotkol.

Dôvodom zadržania šéfa SIS majú byť podozrenia z korupcie. Úrad špeciálnej prokuratúry stále zadržanie nekomentoval. Pčolinský je nominantom Sme rodina. SIS vedie od apríla 2020.

Zdroj: TASR