Zdroj: TASR/Roman Hanc , TASR/Andrej Galica Zostávajú POSLEDNÉ hodiny babieho leta: Počasie prinesie zmenu, udrú aj MRAZY Už o pár hodín čaká Slovensko rapídna zmena počasia. Babiemu letu dáme definitívne zbohom. 14. október 2023 Zo Slovenska

14. október 2023 Zo Slovenska Zostávajú POSLEDNÉ hodiny babieho leta: Počasie prinesie zmenu, udrú aj MRAZY Už o pár hodín čaká Slovensko rapídna zmena počasia. Babiemu letu dáme definitívne zbohom.

Zdroj: TASR/Roman Hanc , TASR/Andrej Galica

Sobotné teploty sú nadpriemerne vysoké. Prvý víkendový deň priniesol jasnú až polojasnú oblohu, pričom zväčšená oblačnosť bola iba miestami.

Počasie sa začne meniť

Už popoludní sa bude postupne oblačnosť zväčšovať hlavne na západnom a strednom Slovensku, pričom nie sú vylúčené ani prvé prehánky. Maximálna teplota sa pohybuje na úrovni +20 °C až +25 °C. Vysoké teploty však v sobotu skončia.

„Už dnes večer sa začne počasie meniť, a ak máte nejaké plány vonku, tak si so sebou pre istotu zoberte dáždnik. Od severu začne po 20:00 pršať a postupne sa rozprší predovšetkým na západnom, severozápadnom a severnom Slovensku. V noci však postupne počítajte s dažďom na celom Slovensku,“ informuje iMeteo.sk.

Ráno budú zrážky postupne ustávať a dopoludnia sa začne vyjasňovať. Za studeným frontom začne do našej oblasti prúdiť veľmi studený vzduch. V porovnaní so sobotou bude až o 10 °C chladnejšie. Maximálne teploty sa v nedeľu dostanú už len na +7 až +14 °C.

Hrozia mrazy

„Na začiatku budúceho týždňa nás čaká ustálené, prevažne slnečné počasie, ale bude veľmi chladno. Cez deň sa maximálne teploty budú pohybovať od +7 do +14 °C, no rána budú veľmi chladné až mrazivé. Ranné teploty sa budú pohybovať od +4 do –5 °C. Postupne tak na viacerých miestach nášho územia hrozia mrazy,“ píše iMeteo.sk.

Ďalšia zmena príde v strede nasledujúceho týždňa. Tlaková níž prinesie do našej oblasti zrážky, ktoré by postupne mali byť vplyvom prúdenia chladného vzduchu aj zmiešané, či snehové a to predovšetkým na severe.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk